Федеральный суд в Нью-Йорке рассекретил документ, который годами оставался скрытым в материалах дела против Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает The New York Times.

Предсмертная записка Джеффри Эпштейна: что известно

В записке, которую связывают с Джеффри Эпштейном, он резко критикует расследование против себя и ставит под сомнение выдвинутые обвинения.

— Они расследовали мое дело месяцами — ничего не нашли! — написал он.

Далее Эпштейн отмечает, что обвинения касаются событий многолетней давности, и намекает на собственное решение относительно дальнейших действий.

— Это роскошь — иметь возможность самому выбрать время, когда попрощаться… Что вы хотите, чтобы я сделал? Разрыдался? Не смешно, не стоит того, — добавил он.

По данным медиа, записку якобы обнаружили еще в июле 2019 года.

Ее нашел однокамерник Джеффри Эпштейна после того, как того обнаружили без сознания с тканью на шее. Тогда он выжил, однако уже через несколько недель его нашли мертвым в камере исправительного центра на Манхэттене.

Документ долгое время оставался засекреченным и не публиковался даже после масштабного раскрытия материалов дела.

Обнародовать записку решил Федеральный суд в Уайт-Плейнсе после ходатайства журналистов.

Напомним, что Джеффри Эпштейн — американский финансист, осужденный за сексуальные преступления и подозреваемый в создании масштабной сети сексуальной эксплуатации.

Расследования показали, что он годами организовывал схемы вербовки женщин, в частности из стран Восточной Европы, и перемещал их между разными странами.

В частности, по данным журналистских расследований, женщин размещали в квартирах в престижных районах Лондона. Они проживали там за счет Эпштейна, но впоследствии заявляли о насилии и принуждении.

