Во время заседания Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудят ответ на недавние систематические вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, в частности усиление восточного фланга Евросоюза.

Лидеры ЕС обсудят усиление восточного фланга в ответ на вторжение дронов

В письме-приглашении к лидерам ЕС от президента Европейского совета Антониу Кошты отмечается, что последние инциденты с дронами, в частности падение российского беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Румынии, показали настоятельную потребность ускорить общую повестку дня ЕС в сфере оборонной готовности.

— Недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, включая падение российского беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Румынии, подчеркивают неотложность продвижения нашей общей повестки дня относительно готовности к обороне, в частности путем укрепления восточного фланга ЕС, — говорится в письме.

Кошта признал, что Евросоюз уже добился прогресса в увеличении оборонных расходов и развитии возможностей, однако подчеркнул, что впереди еще много работы.

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По данным источников Европейской правды, дискуссия относительно ответа ЕС на угрозы со стороны дронов запланирована на 19 июня.

Напомним, что в ночь на 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался.

В результате инцидента была повреждена крыша дома, возник пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже, пострадали двое жителей.

Кроме того, истребители НАТО уже дважды сбивали беспилотники над странами Балтии — сначала над Эстонией, а затем Латвией. В последние месяцы также фиксировали десятки случаев, когда дроны падали самостоятельно или вылетали из воздушного пространства стран-союзниц Украины.

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