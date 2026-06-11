В ответ на угрозу дронов РФ: на саммите в Брюсселе лидеры ЕС обсудят усиление восточного фланга
- Лидеры ЕС на заседании Европейского совета 18–19 июня в Брюсселе обсудят ответ на систематические вторжения дронов в воздушное пространство Союза.
- Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что последние инциденты, включая падение российского дрона на жилой дом в Румынии, показали необходимость усилить оборонную готовность ЕС.
- Отдельное внимание планируют уделить укреплению восточного фланга Евросоюза и защите от беспилотников на фоне инцидентов в Румынии, Эстонии и Латвии.
Во время заседания Европейского совета 18-19 июня в Брюсселе лидеры стран ЕС обсудят ответ на недавние систематические вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, в частности усиление восточного фланга Евросоюза.
Лидеры ЕС обсудят усиление восточного фланга в ответ на вторжение дронов
В письме-приглашении к лидерам ЕС от президента Европейского совета Антониу Кошты отмечается, что последние инциденты с дронами, в частности падение российского беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Румынии, показали настоятельную потребность ускорить общую повестку дня ЕС в сфере оборонной готовности.
— Недавние вторжения беспилотников в воздушное пространство ЕС, включая падение российского беспилотника со взрывчаткой на жилой дом в Румынии, подчеркивают неотложность продвижения нашей общей повестки дня относительно готовности к обороне, в частности путем укрепления восточного фланга ЕС, — говорится в письме.
Кошта признал, что Евросоюз уже добился прогресса в увеличении оборонных расходов и развитии возможностей, однако подчеркнул, что впереди еще много работы.
По данным источников Европейской правды, дискуссия относительно ответа ЕС на угрозы со стороны дронов запланирована на 19 июня.
Напомним, что в ночь на 29 мая российский ударный беспилотник врезался в крышу жилой многоэтажки в румынском Галаце и взорвался.
В результате инцидента была повреждена крыша дома, возник пожар в коридоре квартиры на верхнем этаже, пострадали двое жителей.
Кроме того, истребители НАТО уже дважды сбивали беспилотники над странами Балтии — сначала над Эстонией, а затем Латвией. В последние месяцы также фиксировали десятки случаев, когда дроны падали самостоятельно или вылетали из воздушного пространства стран-союзниц Украины.