У відповідь на загрозу дронів РФ: на саміті у Брюсселі лідери ЄС обговорять посилення східного флангу
- Лідери ЄС на засіданні Європейської ради 18–19 червня у Брюсселі обговорять відповідь на систематичні вторгнення дронів у повітряний простір Союзу.
- Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що останні інциденти, зокрема падіння російського дрона на житловий будинок у Румунії, показали потребу посилити оборонну готовність ЄС.
- Окрему увагу планують приділити зміцненню східного флангу Євросоюзу та захисту від безпілотників на тлі інцидентів у Румунії, Естонії та Латвії.
Під час засідання Європейської ради 18–19 червня у Брюсселі лідери країн ЄС обговорять відповідь на нещодавні систематичні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема посилення східного флангу Євросоюзу.
Лідери ЄС обговорять посилення східного флангу у відповідь на вторгнення дронів
У листі-запрошенні до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніу Кошти зазначається, шо останні інциденти з дронами, зокрема падіння російського безпілотника з вибухівкою на житловий будинок у Румунії, засвідчили нагальну потребу прискорити спільний порядок денний ЄС у сфері оборонної готовності.
– Нещодавні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема падіння російського безпілотника з вибухівкою на житловий будинок у Румунії, підкреслюють нагальність просування нашого спільного порядку денного щодо готовності до оборони, зокрема шляхом зміцнення східного флангу ЄС, — йдеться у листі.
Кошта визнав, що Євросоюз уже досяг прогресу у збільшенні оборонних видатків і розвитку спроможностей, однак наголосив, що попереду ще багато роботи.
За даними джерел Європейської правди, дискусія щодо відповіді ЄС на загрози з боку дронів запланована на 19 червня.
Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня російський ударний безпілотник врізався в дах житлової багатоповерхівки в румунському Галаці та вибухнув.
Унаслідок інциденту було пошкоджено дах будинку, виникла пожежа в коридорі квартири на верхньому поверсі, постраждали двоє мешканців.
Крім того, винищувачі НАТО вже двічі збивали безпілотники над країнами Балтії — спершу над Естонією, а згодом над Латвією. За останні місяці також фіксували десятки випадків, коли дрони падали самостійно або залишали повітряний простір країн-союзниць України.