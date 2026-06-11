Під час засідання Європейської ради 18–19 червня у Брюсселі лідери країн ЄС обговорять відповідь на нещодавні систематичні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема посилення східного флангу Євросоюзу.

Лідери ЄС обговорять посилення східного флангу у відповідь на вторгнення дронів

У листі-запрошенні до лідерів ЄС від президента Європейської ради Антоніу Кошти зазначається, шо останні інциденти з дронами, зокрема падіння російського безпілотника з вибухівкою на житловий будинок у Румунії, засвідчили нагальну потребу прискорити спільний порядок денний ЄС у сфері оборонної готовності.

– Нещодавні вторгнення безпілотників у повітряний простір ЄС, зокрема падіння російського безпілотника з вибухівкою на житловий будинок у Румунії, підкреслюють нагальність просування нашого спільного порядку денного щодо готовності до оборони, зокрема шляхом зміцнення східного флангу ЄС, — йдеться у листі.

Кошта визнав, що Євросоюз уже досяг прогресу у збільшенні оборонних видатків і розвитку спроможностей, однак наголосив, що попереду ще багато роботи.

Зараз дивляться

За даними джерел Європейської правди, дискусія щодо відповіді ЄС на загрози з боку дронів запланована на 19 червня.

Нагадаємо, що у ніч проти 29 травня російський ударний безпілотник врізався в дах житлової багатоповерхівки в румунському Галаці та вибухнув.

Унаслідок інциденту було пошкоджено дах будинку, виникла пожежа в коридорі квартири на верхньому поверсі, постраждали двоє мешканців.

Крім того, винищувачі НАТО вже двічі збивали безпілотники над країнами Балтії — спершу над Естонією, а згодом над Латвією. За останні місяці також фіксували десятки випадків, коли дрони падали самостійно або залишали повітряний простір країн-союзниць України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.