Сьогодні, 14 червня, Центральна виборча комісія Вірменії оприлюднила остаточні результати чергових парламентських виборів.

Вибори у Вірменії: ЦВК оголосила остаточні результати

Як повідомляє вірменська служба Радіо свобода (Радіо Азатутюн), за підсумками голосування перемогу здобула партія Громадянський договір чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

За остаточними результатами, Громадянський договір набрав 49,74% голосів і отримав 61 зі 101 місця в парламенті. Це дає партії змогу самостійно формувати уряд і ухвалювати закони.

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Друге місце посіла партія Сильна Вірменія бізнесмена Самвела Карапетяна, який тривалий час жив і працював у російській Калузі. Вона отримала 23,27% голосів. На третьому місці — блок Вірменія із результатом 9,92%.

Партія бізнесмена Гагіка Царукяна Процвітаюча Вірменія не подолала 4-відсотковий прохідний бар’єр, набравши 3,89% голосів.

Зазначається, що основна інтрига виборів полягала в тому, чи зможе партія Процвітаюча Вірменія подолати прохідний бар’єр. Після того як результати голосування на трьох дільницях визнали недійсними, партія втратила 222 голоси і не пройшла до нового складу парламенту.

Тим часом під будівлею ЦВК відбулася акція протесту. Представники Сильної Вірменії, блоку Айастан і Процвітаючої Вірменії, а також прихильники опозиції вимагали скасувати результати виборів та провести нове голосування.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з перемогою його партії на парламентських виборах.

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