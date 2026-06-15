Бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области РФ: что известно
- Сверхзвуковой Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области РФ.
- Самолет упал во время захода на посадку в ходе учебно-тренировочного полёта.
- Экипаж катапультировался и выжил.
Сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области России. Экипажу удалось спастись.
Об этом сообщают Минобороны РФ и российские Telegram-каналы.
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По информации вражеского оборонного ведомства, бомбардировщик Ту-22М3 упал во время захода на посадку, когда выполнял учебно-тренировочный полет в Иркутской области.
Экипажу удалось катапультироваться.
– Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС, – сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили очевидцы, люди выпрыгнули из бомбардировщика с парашютами. Затем самолет упал на берегу Ангары.
После этого в небо поднялся густой столб дыма.
На борту Ту-22 находились командир самолета, его помощник, штурман-навигационный и штурман-оператор.
Предварительно причиной падения бомбардировщика стал отказ двигателя. Самолет потерял управление и с большой высоты упал в лес, недалеко от берега Ангары.
Ту-22М3 — советский, а затем российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности.
Россия активно применяет эти бомбардировщики в ходе полномасштабной войны против Украины, используя их для запуска крылатых ракет Х-22 и Х-32 по объектам гражданской и критической инфраструктуры.
Фото: Минобороны РФ