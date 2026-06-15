Сверхзвуковой самолет Ту-22М3 разбился возле Свирска в Иркутской области России. Экипажу удалось спастись.

Об этом сообщают Минобороны РФ и российские Telegram-каналы.

Авиакатастрофа Ту-22М3 15 июня: что известно

По информации вражеского оборонного ведомства, бомбардировщик Ту-22М3 упал во время захода на посадку, когда выполнял учебно-тренировочный полет в Иркутской области.

Сейчас смотрят

Экипажу удалось катапультироваться.

– Разрушений на земле нет. Самолет выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС, – сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили очевидцы, люди выпрыгнули из бомбардировщика с парашютами. Затем самолет упал на берегу Ангары.

После этого в небо поднялся густой столб дыма.

На борту Ту-22 находились командир самолета, его помощник, штурман-навигационный и штурман-оператор.

Предварительно причиной падения бомбардировщика стал отказ двигателя. Самолет потерял управление и с большой высоты упал в лес, недалеко от берега Ангары.

Ту-22М3 — советский, а затем российский дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности.

Россия активно применяет эти бомбардировщики в ходе полномасштабной войны против Украины, используя их для запуска крылатых ракет Х-22 и Х-32 по объектам гражданской и критической инфраструктуры.

Фото: Минобороны РФ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.