Надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області Росії. Екіпажу вдалося врятуватися.

Про це повідомляють Міноборони РФ та російські Telegram-канали.

Авіакатастрофа Ту-22M3 15 червня: що відомо

За інформацією ворожого оборонного відомства, бомбардувальник Ту-22M3 впав під час заходу на посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ в Іркутській області.

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Екіпажу вдалося катапультуватися.

– Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС, – повідомили в Міноборони РФ.

Як зазначили очевидці, люди вистрибнули з бомбардувальника з парашутами. Потім літак впав на березі Ангари.

Після цього в небо піднявся густий стовп диму.

На борту Ту-22 перебували командир літака, його помічник, штурман-навігатор та штурман-оператор.

Попередньо причиною падіння бомбардувальника стала відмова двигуна. Літак втратив керування і з великої висоти впав в ліс, недалеко від берега Анкари.

Ту-22М3 – радянський, а згодом російський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінної стріловидності.

Росія активно застосовує ці літаки в ході повномасштабної війни проти України, використовуючи їх для запуску крилатих ракет Х-22 та Х-32 по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.

Фото: Міноборони РФ

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