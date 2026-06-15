Бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області РФ: що відомо
- Надзвуковий Ту-22М3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області РФ.
- Літак впав під час заходу на посадку під час навчально-тренувального польоту.
- Екіпаж катапультувався і вижив.
Надзвуковий літак Ту-22M3 розбився поблизу Свірська в Іркутській області Росії. Екіпажу вдалося врятуватися.
Про це повідомляють Міноборони РФ та російські Telegram-канали.
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За інформацією ворожого оборонного відомства, бомбардувальник Ту-22M3 впав під час заходу на посадку, коли виконував навчально-тренувальний політ в Іркутській області.
Екіпажу вдалося катапультуватися.
– Руйнувань на землі немає. Літак виконував політ без боєкомплекту. На місці падіння літака працює комісія головного командування ВКС, – повідомили в Міноборони РФ.
Як зазначили очевидці, люди вистрибнули з бомбардувальника з парашутами. Потім літак впав на березі Ангари.
Після цього в небо піднявся густий стовп диму.
На борту Ту-22 перебували командир літака, його помічник, штурман-навігатор та штурман-оператор.
Попередньо причиною падіння бомбардувальника стала відмова двигуна. Літак втратив керування і з великої висоти впав в ліс, недалеко від берега Анкари.
Ту-22М3 – радянський, а згодом російський дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець із крилом змінної стріловидності.
Росія активно застосовує ці літаки в ході повномасштабної війни проти України, використовуючи їх для запуску крилатих ракет Х-22 та Х-32 по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури.
Фото: Міноборони РФ