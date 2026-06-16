У ніч проти 16 червня та вранці Москва і Московська область зазнали масованої атаки дронів.

Атака на Москву та Московську область: палає НПЗ

Влада РФ заявляє про десятки збитих цілей, тоді як місцеві пабліки пишуть, що дрони атакували Московський НПЗ у районі Капотні.

Сили Спеціальних Операцій ЗСУ повідомили, що на нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу.

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Мер Москви Сергій Собянін протягом кількох годин повідомляв про роботу ППО та знищення безпілотників, що прямували до міста. За його інформацією, сили ППО нібито збили понад 60 дронів.

Московський НПЗ у районі Капотні

Це велике підприємство Газпрому, яке забезпечує понад 40% потреб столичного регіону в паливі.

Сили Спеціальних Операцій ЗС України повідомили, що проектна потужність підприємства – до 12 млн тонн нафти на рік. Глибина переробки – до 85 %. Завод забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% – у дизельному паливі.

Також НПЗ є важливим елементом логістики авіаційного палива для московського авіавузла.

До сьогоднішньої атаки у Москві вже вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних атак нафтобаз та інших НПЗ.

– Тепер очікуємо на ще більшу кризу. Москвичі можуть щодня дякувати за це Путіну і згадувати, як голосували за нього, – повідомив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Він зауважив, що на Московському НПЗ палає ЕЛОУ АВТ-6 – технологічна установка первинної переробки нафти, від якої залежить здатність заводу працювати.

Зеленський про атаку на Московський НПЗ

Українську далекобійність цього разу відчули в Московському регіоні, зауважив президент Володимир Зеленський.

– Уражено нафтопереробний завод на відстані 500 кілометрів. Дякую воїнам СБУ, СБС, ССО, ГУР, ракетних військ за результативну роботу. Росію необхідно примушувати до завершення війни проти нашого народу. І українська далекобійна зброя є однією з важливих складових такого примусу, – написав він у Telegram.

Голова держави наголосив, що це справедлива відповідь на російські удари та затягування війни, яку потрібно завершувати.

Нагадаємо, що після атаки на Московський НПЗ українського дрона, що відбулася 17 травня, Газпромнефть тимчасово призупинила роботу заводу.

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