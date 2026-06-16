У Каліфорнії розбився стратегічний бомбардувальник B-52 Stratofortress.

Про це повідомляють Associated Press, CNN та представники авіабази Едвардс.

Катастрофа B-52 у Каліфорнії: що відомо

За інформацією військових, стратегічний бомбардувальник виконував планову випробувальну місію в межах програми модернізації радарів.

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Літак вилетів з авіабази Едвардс приблизно об 11:20 за місцевим часом, однак невдовзі після відриву від злітної смуги впав та загорівся.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response. Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield. More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026



Після аварії на місце оперативно прибули екстрені служби. Над територією бази здійнявся густий чорний дим, а роботу аеродрому тимчасово зупинили — літаки перенаправляли на інші майданчики.

Заступник командувача авіабази полковник Джеймс Гейс повідомив, що після аналізу відео стало зрозуміло: катастрофа була несумісною з виживанням.

— Ми втратили вісьмох видатних американців, — заявив він.

За даними військових, серед загиблих були військовослужбовці, державні службовці та цивільні підрядники. Компанія Boeing підтвердила, що двоє її співробітників також перебували на борту літака.

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n — BNO News (@BNONews) June 15, 2026

Причини аварії наразі не встановлені. Зазначаєтья, що розслідування може тривати кілька місяців.

Що відомо про B-52 Stratofortress

B-52 Stratofortress — один із найстаріших бойових літаків на озброєнні США. Він перебуває у строю з 1955 року та залишається важливою частиною американської стратегічної авіації.

Літак здатний нести як звичайне, так і ядерне озброєння та продовжує проходити модернізацію для продовження терміну служби ще на десятиліття вперед.

На озброєнні США нині залишаються десятки таких машин.

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