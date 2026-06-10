США провели секретную операцию в районе Ормузского пролива, во время которой якобы был обеспечен выход на мировой рынок более 100 млн баррелей иранской нефти.

Об этом президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп об операции в Ормузском проливе

По словам американского президента, в прошлом месяце он поручил Вооруженным силам США провести закрытую операцию по сопровождению нефтяных танкеров и других коммерческих судов через Ормузский пролив.

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Трамп утверждает, что результатом стал вывод на открытый рынок более 100 млн баррелей нефти.

Президент США также заявил, что во время операции было задействовано 22 судна.

— Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Недавно ночью мы забрали 22 судна. Поздно ночью, без света. Поскольку у них не было радара — мы его разбомбили, — написал Трамп.

Кроме того, американский лидер связал эти события с изменением мировых цен на нефть и заявил, что именно это стало одним из факторов формирования цены около 85 долларов за баррель.

В то же время никаких дополнительных деталей относительно времени проведения операции, маршрута судов или механизма вывоза нефти Трамп не привел.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить удары по Ирану из-за недостаточного прогресса в переговорах о прекращении войны.

По данным CNN, американский лидер заявил, что Вашингтон готов к новым силовым действиям, если переговорный процесс не даст результата.

Источник : ТАСС

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