Запаси нафти в США продовжують скорочуватися і вже опустилися до рівня, якого країна не бачила з початку 1980-х років.

Ситуація примушує хвилюватися учасників енергетичного ринку, адже стратегічні резерви вважаються своєрідною “подушкою безпеки” на випадок надзвичайних ситуацій або різких перебоїв із постачанням палива.

Які запаси нафти в США у 2026 році та що відбувається на ринку “чорного золота”, читайте в нашому матеріалі.

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Чому впали запаси нафти в США

За останніми даними Міністерства енергетики США, які опублікувало видання Reuters, обсяг нафти у Стратегічному нафтовому резерві становить 340,3 млн барелів. Це найнижчий показник із 1983 року.

Лише за останній період обсяг нафти в державному резерві скоротився на 8,9 млн барелів. Це стало одним із найбільших знижень за всю історію спостережень.

Причиною такого скорочення стала урядова програма, у межах якої компаніям надають нафту зі стратегічних запасів у тимчасове користування. Загалом ідеться про 172 млн барелів. Такий крок Вашингтон пояснює бажанням стримати зростання цін на пальне, яке останніми місяцями суттєво подорожчало.

Водночас компанії, які отримують нафту з резерву, повинні повернути її пізніше. Причому повертається не лише взятий обсяг, а й додаткова кількість нафти, що є своєрідною платою за користування.

Що з запасами нафти в США через війну з Іраном

Додатковий тиск на ринок створила війна в Ірані. Через перебої з постачанням на світовому ринку, зріс попит на американську нафту. Нафтопереробні заводи збільшили закупівлі сировини, а експорт із США зріс.

У результаті запаси сирої нафти в США почали швидко скорочуватися не лише в державному резерві, а й у комерційних сховищах.

За час війни в Ірані загальний обсяг запасів, включаючи комерційні резерви та стратегічний фонд, зменшився майже на 80 млн барелів. Сукупні США запаси нафти наразі перебувають на найнижчому рівні з 2023 року.

Запаси нафти у США наблизилися до критичних рівнів

Особливу увагу аналітики звертають на ситуацію у Кушингу. Це головний нафтовий хаб США в Оклахомі. Саме тут формується базова ціна американської нафти марки WTI.

Наразі запаси у сховищах Кушинга скоротилися до 21,6 млн барелів. Це вже близько до мінімального рівня, необхідного для нормальної роботи інфраструктури.

Експерти зазначають, що подальше скорочення може посилити побоювання щодо дефіциту пропозиції та вплинути на ціни на нафту на внутрішньому ринку США.

Суперечки навколо стратегічного нафтового резерву

Тема використання стратегічних запасів нафти вже неодноразово ставала предметом політичних суперечок у США.

Зокрема, під час президентства Джо Байдена з резерву було продано 180 млн барелів нафти. Це стало найбільшим в історії вивільнення ресурсів зі Стратегічного нафтового резерву після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Тоді частина республіканців заявляла, що масштабний продаж міг використовуватися як політичний інструмент і навіть нашкодити системі підземних соляних сховищ, де зберігається нафта. У Білому домі ці звинувачення відкидали.

Сьогодні запаси нафти в резерві США вже опустилися нижче рівня, який фіксувався навіть під час найбільшого скорочення резервів за попередньої адміністрації.

Які запаси нафти в США зараз та що буде далі

Попри зниження резервів, американська влада наголошує, що чинна система дає змогу підтримувати стабільність на ринку без додаткових витрат для платників податків.

Оскільки компанії зобов’язані повернути позичену нафту разом із додатковими обсягами, резерв у перспективі має поповнитися.

Втім, подальша ситуація значною мірою залежатиме від попиту на американську нафту, темпів експорту та розвитку подій на світовому енергетичному ринку.

Якщо попит залишатиметься високим, а поставки з інших регіонів світу будуть малими, запаси нафти в США 2026 року будуть і надалі перебувати під тиском.

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