Страны E3 помогут Украине с антибаллистикой — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил о поддержке E3 в усилении антибаллистической защиты Украины.
- Украина работает над идеей европейской антибаллистической системы вместе с Британией.
Страны формата E3 поддерживают усиление защиты Украины от баллистических угроз.
Также стороны обсудили новые санкции против России и дополнительное финансирование украинской армии.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.
Зеленский об антибаллистической защите
Президент очертил три ключевых направления поддержки, которые обсуждались с европейскими партнерами.
Во-первых, речь идет об усилении защиты Украины от баллистических угроз. По словам президента, страны E3 помогут Украине с антибаллистикой. Также он выразил надежду, что вместе с Великобританией удастся разработать европейскую антибаллистическую систему.
Во-вторых, стороны согласовали необходимость усиления санкционного давления на Россию.
— На встрече E3 все согласились, что нам надо усилить санкции против России, — отметил президент Украины.
В-третьих, Зеленский заявил о необходимости перехода украинской армии на контрактную систему. По его словам, военная служба связана с высокими рисками, поэтому военные должны получать достойное финансовое обеспечение.
Президент подчеркнул, что для этого Украине нужно дополнительное финансирование, и выразил надежду на поддержку международных партнеров.
Накануне Владимир Зеленский провел встречу в формате Е3 — Украина с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
По словам президента, стороны обсудили ситуацию на фронте, усиление украинской обороны и активизацию дипломатических усилий.