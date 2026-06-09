Страны формата E3 поддерживают усиление защиты Украины от баллистических угроз.

Также стороны обсудили новые санкции против России и дополнительное финансирование украинской армии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

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Зеленский об антибаллистической защите

Президент очертил три ключевых направления поддержки, которые обсуждались с европейскими партнерами.

Во-первых, речь идет об усилении защиты Украины от баллистических угроз. По словам президента, страны E3 помогут Украине с антибаллистикой. Также он выразил надежду, что вместе с Великобританией удастся разработать европейскую антибаллистическую систему.

Во-вторых, стороны согласовали необходимость усиления санкционного давления на Россию.

— На встрече E3 все согласились, что нам надо усилить санкции против России, — отметил президент Украины.

В-третьих, Зеленский заявил о необходимости перехода украинской армии на контрактную систему. По его словам, военная служба связана с высокими рисками, поэтому военные должны получать достойное финансовое обеспечение.

Президент подчеркнул, что для этого Украине нужно дополнительное финансирование, и выразил надежду на поддержку международных партнеров.

Накануне Владимир Зеленский провел встречу в формате Е3 — Украина с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По словам президента, стороны обсудили ситуацию на фронте, усиление украинской обороны и активизацию дипломатических усилий.

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