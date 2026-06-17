Країни G7 вироблятимуть в Україні ППО та далекобійні ракети – ЗМІ
- Країни G7 готові надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів на її території.
- В Україні також можуть виробляти за ліцензією ракети великої дальності та засоби глибокого удару.
Європейські країни з Групи семи вироблятимуть в Україні за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби для завдання далекобійних ударів.
Про це повідомило видання Le Parisien із посиланням на дипломатичне джерело.
Країни G7 вироблятимуть далекобійні ракети в Україні
У спільній заяві за підсумками саміту в Ев’яні лідери країн G7 висловили готовність надати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо на українській території.
Як зазначило джерело, також розглядається можливість виготовлення ракет великої дальності.
– Ми вироблятимемо за ліцензією не лише системи протиповітряної оборони, а й засоби глибокого удару, – заявило дипломатичне джерело в кулуарах саміту G7.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав журналістам, що американські компанії матимуть можливість надавати ліцензії європейським виробникам для виробництва озброєння на території України.
– Ми всі зараз виробляємо занадто мало, і це можна компенсувати, видаючи ліцензії компаніям, які мають ці виробничі потужності, включаючи європейські та українські компанії, – розповів він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту G7 обговорив питання отримання ліцензії на виробництво антибалістичних систем і ракет.
Також глава держави заявляв, що Україна наблизилася до створення власної балістичної ракети та продовжує нарощувати виробництво далекобійного озброєння.