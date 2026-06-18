Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утвердил план комплексной трансформации сержантского корпуса, который предусматривает расширение его роли в системе военного управления и реализацию реформы до конца 2027 года.

Об этом говорится в официальном заявлении Сырского.

Что включает план развития сержантского корпуса

Александр Сырский подчеркнул, что первый этап комплексной трансформации системы военной службы в Вооруженных Силах продолжается, и именно развитие сержантского корпуса является одним из ключевых направлений этой работы.

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– Утвердил План мероприятий по восстановлению, обеспечению функционирования и дальнейшему развитию сержантского корпуса Вооруженных Сил Украины. Реализация запланированных мероприятий продлится до конца 2027 года, – объявил главнокомандующий.

По его словам, дальнейшее развитие сержантского корпуса будет осуществляться на основе современных принципов военного управления, в частности – философии Mission Command, которая предусматривает:

децентрализацию процесса принятия решений;

развитие дисциплинированной инициативы;

делегирование полномочий в соответствии с уровнем ответственности.

– Речь идет не только о расширении института инструкторов в учебных центрах и введении должностей drill-сержантов в батальонах базовой общевойсковой подготовки. План также предусматривает увеличение количества сержантских должностей в штабах и органах военного управления всех уровней, – пояснил Сырский.

По его мнению, это позволит эффективнее использовать боевой опыт сержантов и шире привлекать их к процессу подготовки и принятия решений.

Он добавил, что основное внимание в развитии сержантского корпуса Вооруженных сил Украины уделяется боевым подразделениям, ведь опыт войны доказал, что современное поле боя требует от младших командиров большей самостоятельности, ответственности и лидерства.

Ожидается, что они получат необходимые полномочия для эффективного управления подчинёнными, а старший сержант взвода — возможность при необходимости заменить командира без потери управляемости и боеспособности подразделения.

– Отдельным направлением работы является расширение прав и полномочий сержантского состава, а также совершенствование распределения функций между сержантами и офицерами. Не менее важным остается четкое определение зон ответственности между командирами и старшими сержантами, – перечислил главнокомандующий.

Важнейшей задачей он назвал развитие системы профессиональной подготовки, чтобы максимально приблизить обучение к реалиям современной войны. Александр Сырский подчеркнул, что необходимо как можно шире внедрять практическую составляющую, современные технологии и боевой опыт, полученный в ходе отражения российской агрессии.

Еще одним аспектом совершенствования ВСУ предлагается внести изменения в порядок прохождения военной службы на сержантских должностях и создать эффективные механизмы управления карьерой.

Также планируется повышение социальных стандартов военной службы на сержантских должностях.

– В то же время мы должны честно признавать существующие проблемы. Сегодня в отношении отдельных категорий сержантского состава существуют дисбалансы в системе денежного обеспечения и мотивации, которые требуют устранения, – признал Сырский.

Он отметил, что большинство старших сержантов корпусов, видов и родов войск прошли путь от солдата до высших сержантских должностей. У них есть боевой опыт, ранения и высокий уровень профессиональной компетентности. Их служба, вклад в подготовку личного состава и поддержание боеспособности войск должны получать должную оценку.

Отдельно главнокомандующий выделил вопросы денежного обеспечения инструкторского состава и штабных сержантов, а также укрепления профессионального единства сержантского корпуса, развития его организационной культуры и сохранения воинских традиций.

Александр Сырский пообещал, что руководство будет создавать условия для профессионального роста сержантов, повышения их авторитета и усиления роли на всех уровнях военного управления.

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что правительство готовит реформу, которая предусматривает повышение зарплат военным и введение более четких сроков службы.

Часть финансирования Украина получает около €90 млрд, однако зарплаты военным государство должно покрывать самостоятельно.

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