Росія масово відмовляється вмикати сирени під час повідомлень про ракетну чи дронову небезпеку, оскільки Кремль намагається утримувавати “картинку спокою” за будь-яку ціну.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Чому в РФ відмовляються вмикати сигнали повітряної тривоги

– Регіональна влада Росії масово відмовляється вмикати сирени під час повідомлень про ракетну чи дронову небезпеку. Формулювання різняться від регіону, але суть одна: атаки стали настільки частими, що чесне інформування про них зруйнувало б картину спокою, яку Кремль намагається підтримувати будь-якою ціною, – йдеться у повідомленні.

За інформацією СЗР, у тимчасово окупованому Криму вирішили не реагувати на кожен проліт дрона. Окупанти пояснили це тим, що якби сигнал лунав щоразу, тоді повітряна тривога тривала би по 22 години на добу.

Зараз дивляться

У російському Ростові стверджують, що під час сирен люди вибігають на вулицю, тому це нібито збільшує загрози.

В Ярославлі відверто визнають, що сигнал повітряної тривоги не вмикають для запобігання паніці.

У Краснодарі обрали інший підхід і розмежували ці загрози. Там попередження про атаку безпілотників офіційно не вважається сигналом цивільної оборони, на відміну від повноцінної повітряної тривоги.

У Рязанській області виправдання виглядає ще цинічнішим. Там вважають, що через постійні сирени люди просто перестануть реагувати на небезпеку, тому систему оповіщення краще зайвий раз не вмикати.

Влада підмосковних Котельників пішла ще далі, просто засекретивши від місцевих жителів розташування бомбосховищ та укриттів. Чиновники заявляють, що розкриють ці адреси лише в період мобілізації та воєнний час.

У Службі зовнішньої розвідки України стверджують, що таке формулювання чітко свідчить про те, наскільки сильно Кремль уникає чесної розмови з російськими громадянами.

Жителі Москви та Підмосков’я масово нарікають на те, що під час атак узагалі не вмикаються сирени та немає жодних сповіщень.

– Офіційне пояснення влади звучить майже як цитата з підручника з пропаганди: масове оповіщення в неочевидній ситуації нібито здатне нашкодити сильніше за саму загрозу, бо провокує паніку та хаос, – зазначають у СЗР.

Найбільш показовою стала заява глави Башкортостану Радія Хабірова. Скасування щоденних сирен він пов’язав із тим, що в Росії різко підскочило споживання антидепресантів.

Цим він фактично підтвердив те, що Кремль заперечує: регулярні удари руйнують психологічний стан населення, а влада Росії насправді побоюється не стільки безпілотників, скільки реакції суспільства на правду про війну.

У Службі зовнішньої розвідки України стверджують, що масштаби ударів по РФ стали настільки значними, що вимкнені сирени – це вже не питання технічних труднощів. Тепер йдеться про політичне виживання кремлівського режиму, який тривалий час переконував росіян, що війна нібито їх не зачепить.

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