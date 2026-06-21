Стармер готов уйти в отставку с должности премьера Британии — СМИ
- Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов уйти в отставку и уже определил график своего ухода после обсуждения решения с женой.
- В то же время источники в правительстве отмечают, что сейчас он остается сосредоточенным на управлении страной, а четкое заявление от лидера лейбористов ожидают уже в понедельник.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готов уйти в отставку. Он определил график своего увольнения, хотя источник в правительстве утверждает, что Стармер остается сосредоточенным на продолжении работы по управлению страной.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники британской газеты Observer.
Стармер готов уйти в отставку с должности премьера Британии
В сообщении говорится, что Стармер обсуждал этот вопрос с супругой в своей загородной резиденции в Чекерсе, прежде чем принять окончательное решение. Но высокопоставленные деятели Лейбористской партии ожидают четкого заявления относительно его будущего уже в понедельник.
В то же время источник в правительстве заявил, что Стармер остается сосредоточенным на своей работе, обратив на предыдущие заявления, которые он делал по этому поводу.
Недавно британский премьер-министр заявил, что будет бороться с какими-либо вызовами своему руководству.
Как отмечают в издании, если Стармер уйдет в отставку или будет уволен, то это будет означать, что Великобритания назначит своего седьмого премьер-министра чуть более 10 лет – самую высокую текучесть кадров за почти два столетия.
В мае Daily Mail со ссылкой на собственные источники сообщало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил своим близким о решении уйти в отставку, но он намерен уйти с должности на своих условиях.
Как утверждал другой источник в Кабинете министров, до сих пор остается непонятным, когда именно премьер-министр Великобритании может сделать заявление о своем увольнении.