Орден Белого Орла — это высшая государственная награда Польши, присуждаемая за выдающиеся заслуги перед Республикой Польша в гражданской или военной сфере. Эта награда имеет более чем 300-летнюю историю и остается одним из главных символов польской государственности.

Награду получали польские деятели, военные, политики, представители культуры, а также иностранные лидеры. Среди кавалеров ордена есть и украинские деятели, в частности гетман Иван Мазепа и президент Украины Владимир Зеленский.

История учреждения Ордена Белого Орла

Орден Белого Орла официально учредил в 1705 году польский король Август II Сильный. При этом первое награждение состоялось еще двумя годами ранее — одним из первых эту награду получил гетман Иван Мазепа.

Сейчас смотрят

В то время Мазепа поддерживал союз со шведским королем Карлом XII и польским королем Станиславом Лещинским в борьбе против влияния России. Несмотря на последующие политические изменения, Август II Сильный не лишил его ордена.

В течение XVIII–XIX веков Орден Белого Орла вручали монархам, военным и государственным деятелям. Среди награждённых были российский император Петр I, Екатерина II, Александр Суворов (русский военачальник, организовавший подавление национально-освободительных восстаний и депортаций, в частности Колиивщины, польского восстания Костюшко, а в 1778 году — депортацию крымских христиан в Российскую империю), король Пруссии Фридрих II Великий, Григорий Потемкин (в 1775 году по инициативе Потемкина была ликвидирована Запорожская Сечь) и другие иностранные деятели.

После восстановления независимости Польши в 1918 году орден вновь стали использовать в качестве высшей государственной награды. После Второй мировой войны вручение награды возобновили в 1992 году после принятия закона о государственных наградах.

Кому вручали Орден Белого Орла

Орден Белого Орла присуждается за особые заслуги перед Польшей. Награду могут получить как граждане страны, так и иностранцы.

В межвоенный период орден получили 24 гражданина Польши и десятки иностранцев — среди них были монархи, президенты, премьер-министры и представители правительств.

Среди 88 иностранцев, удостоенных в эпоху Второй Польской Республики Ордена Белого Орла, были: итальянский диктатор Бенито Муссолини, глава итальянской дипломатии Галеаццо Чиано, архиепископ Акилле Ратти (который впоследствии был избран папой — Пием XI), а также французские политики и военные.

Орден Белого Орла был вручен французскому маршалу Филиппу Петену, который после Первой мировой войны пользовался высокой репутацией, но позже сотрудничал с нацистской Германией.

После возобновления награждения в 1990-х годах среди кавалеров оказались выдающиеся деятели польской культуры, науки, политики и военной сферы. В частности, награду получали поэт Чеслав Милош, композитор Витольд Лютославский, историк Владислав Бартошевский и другие известные поляки.

В 1993 году первым кавалером Ордена Белого Орла в послевоенной Польше стал Папа Римский Иоанн Павел II.

Среди современных иностранных кавалеров — президент Украины Владимир Зеленский. В 2023 году президент Польши Анджей Дуда вручил ему Орден Белого Орла за вклад в укрепление отношений между Украиной и Польшей.

Кто имеет право вручать орден

Награждение Орденом Белого Орла осуществляет президент Польши. Он также автоматически становится Великим Магистром ордена после вступления в должность.

За соблюдением традиций и чести награды следит Капитул Ордена Белого Орла. В её состав входят Великий Магистр и пять членов, которых назначает президент из числа кавалеров ордена.

У кого отбирали Орден Белого Орла

Лишение Ордена Белого Орла случалось редко. Один из известных случаев произошёл во Второй Польской Республике с Винцентием Витосом.

В 1932 году его лишили награды из-за судебного приговора в так называемом Брежском процессе. В то же время в 1939 году, после начала Второй мировой войны, награду ему вернули указом президента Польши в изгнании Владислава Рачкевича.

19 июня 2026 года президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла после скандала, связанного с названием украинского подразделения в честь героев УПА.

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994–2005 гг.) отказался от ордена, которым был награжден в 1997 году.

Третий президент Виктор Ющенко и пятый президент Петр Порошенко также отказались от польского Ордена Белого Орла.

Значение Ордена Белого Орла сегодня

Сегодня Орден Белого Орла остается высшей государственной наградой Польши. Его вручают людям, внесшим весомый вклад в развитие страны, защиту её независимости или укрепление международного авторитета.

Несмотря на сложную историю и разнообразных кавалеров, орден остаётся одним из главных символов польской государственности и национальной памяти.

Источники: сайт президента Польши, агентство PAP

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.