Орден Білого Орла — це найвища державна нагорода Польщі, яку вручають за видатні заслуги перед Республікою Польща у цивільній або військовій сфері. Ця відзнака має понад 300-річну історію та залишається одним із головних символів польської державності.

Нагороду отримували польські діячі, військові, політики, представники культури, а також іноземні лідери. Серед кавалерів ордену є й українські постаті, зокрема гетьман Іван Мазепа та президент України Володимир Зеленський.

Історія запровадження Ордену Білого Орла

Орден Білого Орла офіційно заснував у 1705 році польський король Август II Сильний. Водночас перше нагородження відбулося ще двома роками раніше — одним із перших відзнаку отримав гетьман Іван Мазепа.

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На той момент Мазепа підтримував союз зі шведським королем Карлом XII та польським королем Станіславом Лещинським у боротьбі проти впливу Росії. Попри подальші політичні зміни, Август II Сильний не позбавив його ордена.

Протягом XVIII–XIX століть Орден Білого Орла вручали монархам, військовим і державним діячам. Серед нагороджених були російський імператор Петро I, Катерина II, Олександр Суворов (російський воєначальний, який був організатором придушень національно-визвольних повстань та депортацій, зокрема Коліївщини, польського повстання Костюшка, у 1778 році — депортації кримських християн до Російської імперії), король Пруссії Фрідріх II Великий, Григорій Потьомкін (у 1775 році за ініціативою Потьомкіна ліквідовано Запорізьку Січ) та інші іноземні діячі.

Після відновлення незалежності Польщі у 1918 році орден знову почали використовувати як найвищу державну нагороду. Після Другої світової війни вручення відзнаки відновили у 1992 році після ухвалення закону про державні нагороди.

Кому вручали Орден Білого Орла

Орден Білого Орла присуджують за особливі заслуги перед Польщею. Нагороду можуть отримати як громадяни країни, так і іноземці.

У міжвоєнний період орден отримали 24 громадяни Польщі та десятки іноземців — серед них були монархи, президенти, прем’єр-міністри та представники урядів.

Серед 88 іноземців, яких за часів Другої Польської Республіки було нагороджено Орденом Білого Орла, були: італійський диктатор Беніто Муссоліні, глава італійської дипломатії Галеаццо Чіано, архієпископ Акілле Ратті (який згодом був обраний папою — Пієм XI), а також французькі політики та військові.

Орден Білого Орла отримував французький маршал Філіп Петен, який після Першої світової війни мав високу репутацію, але пізніше співпрацював із нацистською Німеччиною.

Після відновлення нагородження у 1990-х роках серед кавалерів опинилися видатні діячі польської культури, науки, політики та військової сфери. Зокрема, нагороду отримували поет Чеслав Мілош, композитор Вітольд Лютославський, історик Владислав Бартошевський та інші відомі поляки.

У 1993 році першим нагородженим Орденом Білого Орла у післявоєнній Польщі став Папа Римський Іван Павло II.

Серед сучасних іноземних нагороджених — президент України Володимир Зеленський. У 2023 році президент Польщі Анджей Дуда вручив йому Орден Білого Орла за внесок у зміцнення відносин між Україною та Польщею.

Хто має право вручати орден

Нагородження Орденом Білого Орла здійснює президент Польщі. Він також автоматично стає Великим Магістром ордену після вступу на посаду.

За дотриманням традицій та честі нагороди стежить Капітула Ордену Білого Орла. До її складу входять Великий Магістр і п’ять членів, яких призначає президент із числа кавалерів ордену.

У кого забирали Орден Білого Орла

Позбавлення Ордену Білого Орла траплялося рідко. Один із відомих випадків стався у Другій Польській Республіці з Вінцентієм Вітосом.

У 1932 році його позбавили нагороди через судовий вирок у так званому Брезькому процесі. Водночас у 1939 році, після початку Другої світової війни, відзнаку йому повернули указом президента Польщі у вигнанні Владислава Рачкевича.

19 червня 2026 року президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла після скандалу, пов’язаного з назвою українського підрозділу на честь героїв УПА.

Другий президент України Леонід Кучма (1994-2005 років) відмовився від ордена, яким був нагороджений у 1997 році.

Третій президент Віктор Ющенко та п’ятий Петро Порошенко також відмовилися від польського Ордена Білого Орла.

Значення Ордену Білого Орла сьогодні

Сьогодні Орден Білого Орла залишається найвищою державною відзнакою Польщі. Його вручають людям, які зробили вагомий внесок у розвиток країни, захист її незалежності або зміцнення міжнародного авторитету.

Попри складну історію та різних отримувачів, орден залишається одним із головних символів польської державності та національної пам’яті.

Джерела: сайт президента Польщі, агентство PAP

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