Уряд Данії посилює правила для українських переселенців. Так, чоловіки віком від 23 до 60 років, які підлягають військовій службі та не мають підстав для звільнення, більше не зможуть отримати тимчасовий захист у країні.

Про це повідомляє Міністерство імміграції та інтеграції Данії.

Як Данія змінює правила для українців

У міністерстві наголосили, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році більшість у данському парламенті ухвалила Спеціальний закон про Україну. Саме цей закон надав право на тимчасове проживання в Данії українцям, які були змушені залишити свої домівки через війну та шукати захист за кордоном.

Зараз дивляться

Тепер уряд Данії має намір посилити правила надання тимчасового захисту українцям, щоб виключити можливість використання спеціальної програми проживання для уникнення мобілізації до лав Збройних Сил України.

– Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до Спеціального закону про Україну, оскільки наші правила проживання не призначені для того, щоб їх використовували з метою уникнення мобілізації на захист України. Це підриває військові зусилля України та послаблює її здатність захищатися від російських атак, – заявив міністр з питань імміграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков.

У данському уряді окремо підкреслили, що нові правила не матимуть зворотної дії та не вплинуть на дозволи на проживання, які вже були надані українським переселенцям відповідно до Спеціального закону про Україну.

Міністерство зауважило, що Данія стежить за ситуацією з переселенцями з України та “постійно аналізуватиме, чи є необхідність у подальших змінах до Спеціального закону щодо України та правил щодо переселенців у Данії”.

Станом на початок травня 2026 року в Данії проживали приблизно 47 600 українських переселенців, які отримали дозвіл на проживання відповідно до Спеціального закону щодо України.

Контекст

Раніше Імміграційна служба Данії повідомила, що 25 червня 2026 року міністр імміграції та інтеграції Данії Мортен Бьодсков подав законопроєкт про зміни до Спеціального закону щодо українців, які отримують тимчасовий захист у країні.

Нові правила стосуються українських чоловіків призовного віку від 23 до 60 років. Відповідно до законопроєкту, вони зможуть отримати або продовжити посвідку на проживання в Данії лише за умови документального підтвердження звільнення від військової служби в Україні.

Також українські чоловіки, які отримали дозвіл на проживання до досягнення 23 років, після цього віку не зможуть продовжити свій статус без підтвердження права на звільнення від мобілізації.

Ці правила застосовуватимуться до всіх заяв на тимчасовий захист, поданих з 25 червня 2026 року. Водночас заяви, за якими рішення ухвалене до набрання законом чинності, розглядатимуться за старими правилами.

Данська імміграційна служба також перегляне вже видані дозволи українським чоловікам призовного віку, якщо їхні заяви були подані після 25 червня 2026 року, але рішення про надання захисту ухвалили ще до запровадження нових норм.

При цьому зміни не торкнуться українців, які подали документи та отримали посвідки на проживання до 25 червня 2026 року. Їхній статус та подальше продовження дозволів залишаться чинними.

У Данії пояснюють перегляд правил дискусією щодо майбутнього механізму тимчасового захисту українських біженців у країнах ЄС та необхідністю перегляду відповідних європейських норм.

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