Кабінет міністрів України розширив перелік держав, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеним механізмом.

До списку зарахували Республіку Молдова, де проживає численна українська громада.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

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– Обговорила це рішення з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Для наших країн це закономірний крок. Нас об’єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії, – зазначила глава уряду.

Свириденко додала, що в Молдові проживає велика українська громада, тому доступ до українського громадянства має бути спрощеним.

За її словами, наступним кроком стане забезпечення максимально зручного проходження цієї процедури.

Наразі для набуття громадянства України необхідно скласти іспити з української мови, Конституції України та історії України. Зробити це можна лише на території України.

– Працюємо над можливістю дистанційного складання іспитів. Також маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод, – розповіла Свириденко.

Також сторони обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту між Україною та Молдовою.

Нагадаємо, 6 січня набув чинності закон № 4502-IX, який передбачає можливість для українців отримувати громадянство держав, перелік яких визначає Кабінет міністрів України.

Громадяни цих країн можуть набути громадянство України за умови дотримання загальних вимог та успішного складання необхідних іспитів.

Станом на січень до цього переліку входили США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія.

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