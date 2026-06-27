Израиль, Ливан и Соединенные Штаты подписали трехстороннее рамочное соглашение, предусматривающее начало частичного вывода израильских войск из южной части Ливана.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Израиль, Ливан и США подписали соглашение

Государственный секретарь США Марко Рубио назвал договоренность “началом начала” и подчеркнул, что это только первый, но важный шаг на пути дальнейшего урегулирования ситуации.

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— Впереди много работы. Мы не недооцениваем сложность задачи, но понимаем ее важность, – заявил Рубио во время церемонии подписания.

По его словам, соглашение стало результатом стартовавших в апреле пяти раундов переговоров между Израилем и Ливаном. В то же время, конкретные детали договоренностей пока не обнародовали.

Посол Ливана в США Нада Хамаде заявила, что соглашение должно стать первым шагом к восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны, а также окончательному прекращению боевых действий.

– Это позволит нашему народу вернуться на свою землю и жить в мире, безопасности и процветании, – сказала она.

Посол Израиля Ехиэль Лейтер назвал договоренность результатом совместных усилий и заявил, что в рамках этого соглашения Иран и группировка Хезболла не будут участвовать в дальнейшем механизме урегулирования.

По его словам, Вашингтону удалось избежать сценария, который мог бы усилить влияние Тегерана на ситуацию в Ливане.

– Мы вернули поезд на рельсы, и он двигается в правильном направлении. Конечный пункт назначения – мир между нашими двумя странами, – заявил Лейтер.

В то же время, он подчеркнул, что до полного урегулирования еще далеко, а реализация соглашения будет зависеть от дальнейших шагов сторон.

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