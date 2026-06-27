Ізраїль, Ліван та Сполучені Штати підписали тристоронню рамкову угоду, яка передбачає початок часткового виведення ізраїльських військ із південної частини Лівану.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

Ізраїль, Ліван та США підписали угоду

Державний секретар США Марко Рубіо назвав домовленість “початком початку” та наголосив, що це лише перший, але важливий крок на шляху до подальшого врегулювання ситуації.

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— Попереду ще багато роботи. Ми не недооцінюємо складність завдання, але розуміємо його важливість, — заявив Рубіо під час церемонії підписання.

За його словами, угода стала результатом п’яти раундів переговорів між Ізраїлем і Ліваном, які стартували у квітні. Водночас конкретні деталі домовленостей поки не оприлюднили.

Посол Лівану в США Нада Хамаде заявила, що угода має стати першим кроком до відновлення суверенітету та територіальної цілісності країни, а також до остаточного припинення бойових дій.

— Це дозволить нашому народу повернутися на свою землю та жити в мирі, безпеці й процвітанні, — сказала вона.

Посол Ізраїлю Єхіель Лейтер назвав домовленість результатом спільних зусиль і заявив, що в межах цієї угоди Іран та угруповання Хезболла не братимуть участі у подальшому механізмі врегулювання.

За його словами, Вашингтону вдалося уникнути сценарію, який міг би посилити вплив Тегерана на ситуацію в Лівані.

— Ми повернули потяг на рейки, і він рухається у правильному напрямку. Кінцевий пункт призначення — мир між нашими двома країнами, — заявив Лейтер.

Водночас він наголосив, що до повного врегулювання ще далеко, а реалізація угоди залежатиме від подальших кроків сторін.

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