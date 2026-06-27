Украина вернула еще семь гражданских, которых годами незаконно удерживали в российском плену.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Украина вернула домой семь человек из плена

По словам омбудсмена, домой вернулись семь гражданских украинцев в возрасте от 35 до 66 лет.

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Как утверждает Лубинец, российские оккупанты незаконно задержали всех их в 2022 году во время оккупации Мариуполя, Харьковской, Запорожской, Луганской и Киевской областей (в Бучанском районе, где фиксировали массовые военные преступления РФ в 2022 году).

Он отметил, что одного гражданского похитили из собственного дома только потому, что его сыновья служат в Вооруженных силах Украины. Другого украинца забрали по дороге на работу, куда он направлялся в день российского вторжения.

Лубинец обратил внимание, что среди освобожденных есть доброволец, который в 2022 году присоединился к бригаде Ангелы Тайры во временно оккупированном Мариуполе. В тот день задержали Тайру, которую удалось вернуть домой раньше.

Омбудсмен подчеркнул, что Украина не прекратит борьбу за возвращение гражданских и военных граждан, незаконно задержанных в 2014 году и после начала полномасштабного вторжения.

26 июня Украина и Россия провели обмен пленными. Вчера домой удалось вернуть 160 украинцев в рамках третьего этапа обмена в формате 1000 на 1000. Все освобожденные украинцы находились в плену еще с 2022 года.

Фото : Офіс Омбудсмана України

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