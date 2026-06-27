Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о готовности выступить посредником в урегулировании дипломатического конфликта между Украиной и Польшей, если Киев и Варшава сами обратятся с такой просьбой.

Об этом сообщает LRT.

Литва о посредничестве в конфликте между Варшавой и Киевом

По его словам, обе страны стремятся разрешить спор самостоятельно, однако он готов помочь, чтобы не допустить ухудшения отношений между двумя близкими партнерами.

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– Я готов сделать все, чтобы предотвратить разрыв этой связи между двумя близкими нам народами – Польшей и Украиной, – заявил Науседа.

Литовский президент также сообщил, что во время визита в Польшу планирует в личном разговоре обсудить ситуацию с президентом Каролем Навроцким. По его словам, важно понять причины конфликта и найти путь к нормализации отношений.

Напряжение между Киевом и Варшавой возникло после решения Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды – Ордена Белого Орла. На следующий день президент Украины отправил по почте награду.

В то же время, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что этот шаг был выгоден России и удивил союзников.

Причиной спора стало решение Зеленского присвоить воинской части почетное звание героев УПА (Украинской повстанческой армии). В Польше настаивают на признании ответственности УПА за массовые убийства поляков во время Второй мировой войны, в то время как Украина рассматривает УПА как часть национально-освободительного движения.

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