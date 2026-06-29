Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что случайное падение украинских беспилотников на территории стран НАТО — это цена, которую стоит принять за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

Падение дронов на территории НАТО

По словам Тсахкны, Эстония не одобряет такие инциденты, однако не призывает Украину прекращать атаки на стратегические цели в России.

Сейчас смотрят

— Конечно, мы не рады этим инцидентам. Но мы не просим Украину прекратить это. Это наносит удар по жизненно важной артерии Путина, — отметил глава эстонского МИД.

Он подчеркнул, что в последние месяцы Украина значительно увеличила количество дальнобойных ударов по объектам РФ. В то же время Россия усилила средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего отдельные дроны могут сбиваться с курса и падать за пределами запланированных целей.

В частности, за последнее время несколько украинских беспилотников упали на территории стран НАТО — Эстонии, Литвы и Финляндии. На прошлой неделе в Эстонии нашли неразорвавшийся украинский дрон с боевой частью весом около 5 кг.

Цахкна также отверг обвинения Кремля в якобы участии стран Балтии в ударах по России или использовании их воздушного пространства для атак. По его словам, такие заявления являются проявлением отчаяния Москвы.

Глава МИД Эстонии заявил, что удары по российской энергетической инфраструктуре уже повлияли на ситуацию внутри РФ. По его словам, в Кремле обеспокоены последствиями атак, поскольку 60% российского нефтяного экспорта проходит через Балтийское море.

В то же время Цахкна отметил, что пока рано говорить о готовности кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам. По его мнению, Москва может продолжить совершать стратегические ошибки.

В марте в Финляндии зафиксировали падение двух неизвестных дронов, один из которых был идентифицирован как украинский Ан-196 Лютый.

Источник : Financial Times

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.