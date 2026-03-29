В Финляндии упали два неизвестных дрона, один из которых идентифицировали, им оказался украинский дрон Ан-196 Лютий.

Воздушные силы Финляндии идентифицировали один из объектов, нарушивших воздушное пространство страны днем ​​29 марта, это украинский дрон Ан-196 Лютий.

Он упал южнее города Коувола, говорится на сайте финских Воздушных сил. Другой дрон, который еще не был идентифицирован, упал к востоку от него. Стоит отметить, что этот город находится примерно в 50 км от границы с Россией.

Сейчас смотрят

Воздушные силы в сотрудничестве с видами обороны и другими органами власти будут продолжать следить за ситуацией и поддерживать должную готовность, добавили в ведомстве.

Напомним, что ранее Силы обороны Финляндии сообщали, что два неизвестных беспилотника нарушили воздушное пространство страны и упали на ее территории.

Отмечается, что военные отследили цели около 8:13 утра воскресенья. Однако они не применили средства противовоздушной обороны против летательных аппаратов во избежание побочных убытков. Полиция оцепила район падения БпЛА.

Некоторые из объектов, замеченных при наблюдении, были визуально идентифицированы как стаи птиц.

Отмечалось, что, вероятно, это были украинские дроны, которыми украинские военные атаковали объекты на территории РФ и были заглушены средствами РЭБ.

К слову, в ночь на 25 марта дрон из РФ залетел в Эстонию и поразил электростанцию.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.