Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що випадкове падіння українських безпілотників на території країн НАТО є ціною, яку варто прийняти за удари по російських нафтопереробних заводах і військових об’єктах.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

Падіння дронів на території НАТО

За словами Тсахкни, Естонія не підтримує такі інциденти, однак не закликає Україну припиняти атаки на стратегічні цілі в Росії.

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— Звісно, ми не раді цим інцидентам. Але ми не просимо Україну припинити це. Це завдає удару по життєво важливій артерії Путіна, — зазначив глава естонського МЗС.

Він наголосив, що останніми місяцями Україна значно збільшила кількість далекобійних ударів по об’єктах РФ. Водночас Росія посилила засоби радіоелектронної боротьби, через що окремі дрони можуть втрачати курс і падати за межами запланованих цілей.

Зокрема, кілька українських безпілотників за останній час впали на території країн НАТО — Естонії, Литви та Фінляндії. Минулого тижня в Естонії знайшли нерозірваний український дрон із бойовою частиною вагою близько 5 кг.

Тсахкна також відкинув звинувачення Кремля про нібито участь країн Балтії в ударах по Росії або використання їхнього повітряного простору для атак. За його словами, такі заяви є проявом відчаю Москви.

Глава МЗС Естонії заявив, що удари по російській енергетичній інфраструктурі вже вплинули на ситуацію всередині РФ. За його словами, у Кремлі стурбовані наслідками атак, оскільки 60% російського нафтового експорту проходить через Балтійське море.

Водночас Тсахкна зазначив, що поки зарано говорити про готовність кремлівського диктатора Володимира Путіна до переговорів. На його думку, Москва може продовжити робити стратегічні помилки.

У березні у Фінляндії зафіксували падіння двох невідомих дронів, один із яких ідентифікували як український Ан-196 Лютий.

Джерело : Financial Times

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