Российское военное командование прорабатывает несколько вариантов наступательных операций с северного направления.

В частности, не исключается сценарий атаки на Черниговскую область с территории Беларуси.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью ТСН в рамках телемарафона Єдині новини.

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Россияне могут осуществить наступление с Беларуси

— Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому генеральному штабу просчитать различные варианты наступательной операции, в том числе с территории Беларуси, с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий, — отметил генерал.

По словам Сырского, российский Генеральный штаб уже подготовил несколько возможных сценариев действий, среди которых есть и наступление с территории Беларуси.

При этом главнокомандующий ВСУ выразил сомнение, что руководство Беларуси согласится во второй раз предоставить свою территорию российским войскам как плацдарм для наступления.

Однако, по его словам, украинская сторона учитывает и такое развитие событий.

— Наиболее вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными, возможные наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области… Не на Киев, на Черниговскую область, — отметил главнокомандующий.

Он пояснил, что таким способом российские войска могут пытаться продвинуться вглубь украинской территории, чтобы заставить Силы обороны перебросить подразделения с основных направлений, где идут активные боевые действия.

По словам Сырского, так РФ стремится растянуть линию фронта и лишить Украину резервов.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что Беларусь строит вблизи украинской границы объекты для проведения “СВО”. Речь, в частности, идет о дорогах и складах для хранения боеприпасов.

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