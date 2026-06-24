На территории Беларуси приостановили работу ретрансляторы, сообщил президент Владимир Зеленский.

В Беларуси прекратили работу ретрансляторы

По данным главнокомандующего ВСУ и разведки, на территории Беларуси приостановили работу ретрансляторы, отметил глава государства.

В то же время президент добавил, что пока нет информации, были ли эти ретрансляторы демонтированы. Он добавил, что украинская сторона продолжает выяснять обстоятельства и каждый день получает соответствующие доклады.

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— Демонтировали ли их или нет, я, честно говоря, пока не знаю. Но мы работаем над этим и я очень внимательно слежу и ежедневные доклады получаю. Факт, что ретрансляторы на сегодняшний день не работают, — добавил глава государства.

Напомним, что 19 июня Зеленский дал Беларуси неделю для демонтирования ретрансляторов сигналов для российских беспилотников, размещенных на границе. Именно их используют войска РФ для корректировки ударов по территории нашей страны.

21 июня он сообщил, что власти Беларуси пока не отреагировали на требование Украины. В то же время, в эфире телемарафона Єдині новини Зеленский подчеркнул, что если Беларусь не демонтирует ретрансляторы для российских дронов, Украина сделает это сама.

Источник : Суспільне

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