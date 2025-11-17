Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм приветствует продвижение Конгрессом двухпартийного законопроекта о санкциях против России, который предоставит президенту Дональду Трампу больше инструментов для прекращения войны в Украине.

Грэм о поддержке Конгрессом законопроекта о санкциях

По словам сенатора, “законодательство позволяет президенту США применять вторичные санкции и тарифы по своему усмотрению к странам, которые продолжают покупать дешевую российскую нефть и газ, поддерживая военную машину Путина”.

— Этот закон призван предоставить президенту Трампу больше гибкости и полномочий, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, оказывая давление как на самого Путина, так и на страны, которые его поддерживают, такие как Иран. Я благодарен за мощную двухпартийную поддержку этого закона как в Палате представителей, так и в Сенате, — написал Грэм в сети Х.

Он подчеркнул, что санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний имели большое значение.

— Закон о санкциях против России продолжит импульс, чтобы положить конец этой войне с честью, справедливо и раз и навсегда, — подчеркнул сенатор.

Как пишет Bloomberg, законопроект о введении санкций против стран, ведущих бизнес с Россией, который долгое время находился в подвешенном состоянии, может вскоре быть вынесен на голосование в Сенат США после того, как президент Дональд Трамп в воскресенье сказал журналистам, что он “не против”, сообщил сенатор Линди Грэм.

Лидер большинства в Сенате Джон Тюн, который определяет, какие законопроекты ставятся на голосование, пока не ответил на запрос о комментарии относительно заявления Грэма.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Республиканская партия готовит законопроект о жестких санкциях против любого государства, которое продолжает экономические отношения с Россией.

Он добавил, что в список могут включить также Иран.

Напомним, в апреле сенатор-республиканец Линдси Грэм вместе с демократом Ричардом Блюменталем инициировали законопроект, который предусматривает значительное усиление санкций против России.

Ограничительные меры могут быть применены в случае отказа Путина вести переговоры о завершении войны в Украине.

Документ, который еще не вынесен на голосование в Сенате, предусматривает жесткие санкции против России и ее союзников, которые продолжают покупать российские энергоресурсы.

Законопроект закрепляет действующие ограничения и вводит пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть и газ и не поддерживают Украину.

Больше всего от ужесточения ограничений пострадают Китай и Индия, основные потребители российских энергоносителей.

