На заседании Коалиции желающих обсудят создание антибаллистической системы
- 13 июля в Париже на полях Коалиции желающих состоится отдельная сессия по созданию европейской системы антибаллистической защиты.
- В заседании ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.
В Париже 13 июля состоится заседание Коалиции желающих, где запланирована отдельная сессия, посвященная созданию европейской системы антибаллистической защиты.
Об этом Суспільному сообщили источники в Елисейском дворце.
Создание европейской системы антибаллистической защиты
— Мы пытаемся объединить наш опыт, наши ноу-хау и опыт наших промышленных предприятий. И я могу подтвердить, что действительно будет отдельная сессия на полях заседания Коалиции желающих для дальнейшего продвижения этой работы (создание европейской антибаллистической системы, — Ред.), — отметил собеседник.
По словам источника, вопрос противодействия баллистической угрозе охватывает три уровня.
Первый уровень предусматривает передачу Украине систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков из имеющихся запасов.
Речь идет о комплексах Patriot, SAMP/T, а также других системах, среди которых и немецкого производства.
— Это вопрос, над которым мы продолжаем работать. Это краткосрочная задача — найти, где есть ракеты-перехватчики и системы, — рассказал собеседник.
Он добавил, что вторым направлением является промышленное сотрудничество вокруг уже существующих систем.
Будет обсуждаться вопрос, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский.
Речь идет о создании дополнительной системы, которая дополнила бы уже имеющиеся средства защиты и использовала украинский опыт в сфере баллистики вместе с европейскими компетенциями для формирования новых возможностей.
Этот вопрос станет одной из тем заседания в понедельник.
Напомним, ранее в формат Коалиции желающих входили 35 государств. После нынешней встречи их количество увеличится до 37, поскольку к коалиции присоединятся Молдова и Северная Македония.
Участие в заседании подтвердили 25 глав государств и правительств и представители европейских институтов.
Среди них — председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.