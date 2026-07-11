В Париже 13 июля состоится заседание Коалиции желающих, где запланирована отдельная сессия, посвященная созданию европейской системы антибаллистической защиты.

Об этом Суспільному сообщили источники в Елисейском дворце.

Создание европейской системы антибаллистической защиты

— Мы пытаемся объединить наш опыт, наши ноу-хау и опыт наших промышленных предприятий. И я могу подтвердить, что действительно будет отдельная сессия на полях заседания Коалиции желающих для дальнейшего продвижения этой работы (создание европейской антибаллистической системы, — Ред.), — отметил собеседник.

По словам источника, вопрос противодействия баллистической угрозе охватывает три уровня.

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Первый уровень предусматривает передачу Украине систем противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков из имеющихся запасов.

Речь идет о комплексах Patriot, SAMP/T, а также других системах, среди которых и немецкого производства.

— Это вопрос, над которым мы продолжаем работать. Это краткосрочная задача — найти, где есть ракеты-перехватчики и системы, — рассказал собеседник.

Он добавил, что вторым направлением является промышленное сотрудничество вокруг уже существующих систем.

Будет обсуждаться вопрос, о котором ранее говорил президент Владимир Зеленский.

Речь идет о создании дополнительной системы, которая дополнила бы уже имеющиеся средства защиты и использовала украинский опыт в сфере баллистики вместе с европейскими компетенциями для формирования новых возможностей.

Этот вопрос станет одной из тем заседания в понедельник.

Напомним, ранее в формат Коалиции желающих входили 35 государств. После нынешней встречи их количество увеличится до 37, поскольку к коалиции присоединятся Молдова и Северная Македония.

Участие в заседании подтвердили 25 глав государств и правительств и представители европейских институтов.

Среди них — председатель Европейского совета Антониу Кошта, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

В мероприятии примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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