Молдова готова присоединиться к Коалиции желающих, несмотря на нейтральность – Санду
Президент Молдовы Майя Санду, несмотря на нейтральность страны, подтвердила готовность присоединиться к усилиям в рамках Коалиции желающих.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Майя Санду отметила, что Молдова готова присоединиться к Коалиции желающих.
– Да, мы готовы присоединиться к Коалиции желающих. И мы обсуждали с украинской командой, как это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Тем не менее, мы уже помогали, в частности по разминированию, – сказала она.
В то же время Санду добавила, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы предоставить в рамках Коалиции желающих.
Напомним, что сегодня, 26 апреля, президент Молдовы Мая Санду прибыла в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Со своей стороны Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит визит Майи Санду в день, когда украинцы вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, глава нашего государства подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности и в отношении Приднестровского региона.