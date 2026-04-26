Президент Молдовы Майя Санду, несмотря на нейтральность страны, подтвердила готовность присоединиться к усилиям в рамках Коалиции желающих.

Санду о готовности Молдовы присоединиться к Коалиции желающих

На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве Майя Санду отметила, что Молдова готова присоединиться к Коалиции желающих.

– Да, мы готовы присоединиться к Коалиции желающих. И мы обсуждали с украинской командой, как это может произойти, учитывая нашу нейтральность. Тем не менее, мы уже помогали, в частности по разминированию, – сказала она.

В то же время Санду добавила, что Кишинев готов работать над конкретными усилиями, которые Молдова могла бы предоставить в рамках Коалиции желающих.

Напомним, что сегодня, 26 апреля, президент Молдовы Мая Санду прибыла в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Со своей стороны Зеленский подчеркнул, что Украина высоко ценит визит Майи Санду в день, когда украинцы вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, глава нашего государства подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать Молдову в вопросах безопасности, в частности и в отношении Приднестровского региона.

