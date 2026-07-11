У Парижі 13 липня відбудеться засідання Коаліції охочих, де запланована окрема сесія, присвячена створенню європейської системи антибалістичного захисту.

Про це Суспільному повідомили джерела в Єлисейському палаці.

Створення європейської системи антибалістичного захисту

– Ми намагаємося об’єднати наш досвід, наші ноу-хау та досвід наших промислових підприємств. І я можу підтвердити, що справді буде окрема сесія на полях засідання Коаліції охочих для подальшого просування цієї роботи (створення європейської антибалістичної системи, – Ред.), – зазначив співрозмовник.

За словами джерела, питання протидії балістичній загрозі охоплює три рівні.

Зараз дивляться

Перший із них передбачає передачу Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів із наявних запасів.

Йдеться про комплекси Patriot, SAMP/T, а також інші системи, серед яких і німецького виробництва.

– Це питання, над яким ми продовжуємо працювати. Це короткострокове завдання – знайти, де є ракети-перехоплювачі та системи, – розповів співрозмовник.

Він додав, що другим напрямом є промислова співпраця навколо систем, які вже існують.

Буде обговорюватися питання, про яке раніше говорив президент Володимир Зеленський. Йдеться про створення додаткової системи, що доповнила б уже наявні засоби захисту та використовувала український досвід у сфері балістики разом із європейськими компетенціями для формування нових спроможностей.

Це питання стане однією з тем засідання у понеділок.

Нагадаємо, раніше до формату Коаліції охочих входили 35 держав. Після нинішньої зустрічі їхня кількість збільшиться до 37, адже до коаліції приєднаються Молдова та Північна Македонія.

Участь у засіданні підтвердили 25 глав держав і урядів та представники європейських інституцій.

Серед них – очільник Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

У заході візьме участь президент України Володимир Зеленський.

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