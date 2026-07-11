На засіданні Коаліції охочих обговорять створення антибалістичної системи Європи
- 13 липня у Парижі на полях Коаліції охочих відбудеться окрема сесія щодо створення європейської системи антибалістичного захисту.
- У засіданні очікується участь президента України Володимира Зеленського.
У Парижі 13 липня відбудеться засідання Коаліції охочих, де запланована окрема сесія, присвячена створенню європейської системи антибалістичного захисту.
Про це Суспільному повідомили джерела в Єлисейському палаці.
Створення європейської системи антибалістичного захисту
– Ми намагаємося об’єднати наш досвід, наші ноу-хау та досвід наших промислових підприємств. І я можу підтвердити, що справді буде окрема сесія на полях засідання Коаліції охочих для подальшого просування цієї роботи (створення європейської антибалістичної системи, – Ред.), – зазначив співрозмовник.
За словами джерела, питання протидії балістичній загрозі охоплює три рівні.
Перший із них передбачає передачу Україні систем протиповітряної оборони та ракет-перехоплювачів із наявних запасів.
Йдеться про комплекси Patriot, SAMP/T, а також інші системи, серед яких і німецького виробництва.
– Це питання, над яким ми продовжуємо працювати. Це короткострокове завдання – знайти, де є ракети-перехоплювачі та системи, – розповів співрозмовник.
Він додав, що другим напрямом є промислова співпраця навколо систем, які вже існують.
Буде обговорюватися питання, про яке раніше говорив президент Володимир Зеленський. Йдеться про створення додаткової системи, що доповнила б уже наявні засоби захисту та використовувала український досвід у сфері балістики разом із європейськими компетенціями для формування нових спроможностей.
Це питання стане однією з тем засідання у понеділок.
Нагадаємо, раніше до формату Коаліції охочих входили 35 держав. Після нинішньої зустрічі їхня кількість збільшиться до 37, адже до коаліції приєднаються Молдова та Північна Македонія.
Участь у засіданні підтвердили 25 глав держав і урядів та представники європейських інституцій.
Серед них – очільник Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.
У заході візьме участь президент України Володимир Зеленський.