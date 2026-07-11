Німеччина офіційно дозволила українцям обмінювати національні водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні за підсумками 1067-го пленарного засідання Бундесрату Німеччини.

Обмін українських водійських прав у Німеччині: що зміниться

Згідно з ухваленими змінами, Україну та Чорногорію включили до переліку держав, водійські посвідчення яких можна буде конвертувати у німецькі без проходження теоретичного та практичного іспитів.

Зараз дивляться

Крім цього, Бундесрат розширив перелік мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення в Німеччині. До нього додали українську та курманджі.

Також Німеччина визнаватиме водійські посвідчення третіх країн, якщо вони вже були обміняні в іншій державі-члені Європейського Союзу.

Окремими змінами передбачено, що перевірку зору для водіїв вантажівок і автобусів зможуть проводити не лише лікарі, а й оптики.

Напередодні Кабінет міністрів України також змінив правила видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Зокрема, посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть строком на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту — на п’ять років. Також відновлюються обов’язкові медичні огляди під час обміну посвідчень відповідно до категорії транспортного засобу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.