Німеччина визнаватиме українські водійські права без іспитів
- Німеччина дозволила обмін українських водійських прав без іспитів.
- Україну внесли до спеціального переліку держав.
Німеччина офіційно дозволила українцям обмінювати національні водійські посвідчення на німецькі без складання теоретичного та практичного іспитів.
Про це йдеться в офіційному повідомленні за підсумками 1067-го пленарного засідання Бундесрату Німеччини.
Обмін українських водійських прав у Німеччині: що зміниться
Згідно з ухваленими змінами, Україну та Чорногорію включили до переліку держав, водійські посвідчення яких можна буде конвертувати у німецькі без проходження теоретичного та практичного іспитів.
Крім цього, Бундесрат розширив перелік мов, якими можна складати теоретичний іспит на отримання водійського посвідчення в Німеччині. До нього додали українську та курманджі.
Також Німеччина визнаватиме водійські посвідчення третіх країн, якщо вони вже були обміняні в іншій державі-члені Європейського Союзу.
Окремими змінами передбачено, що перевірку зору для водіїв вантажівок і автобусів зможуть проводити не лише лікарі, а й оптики.
Напередодні Кабінет міністрів України також змінив правила видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.
Зокрема, посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть строком на 15 років, а для водіїв вантажного та пасажирського транспорту — на п’ять років. Також відновлюються обов’язкові медичні огляди під час обміну посвідчень відповідно до категорії транспортного засобу.