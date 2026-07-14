Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про намір Вашингтона значно посилити кампанію проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє CNN.

Рубіо про Міжнародний кримінальний суд

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За його словами, Вашингтон хоче дипломатично ізолювати суд та закликатиме інші держави відмовитися від співпраці з ним.

У своїй колонці для The Wall Street Journal Рубіо заявив, що Сполучені Штати готові використовувати всі доступні інструменти, аби “демонтувати МКС цеглинка за цеглинкою”. Він звинуватив суд у використанні міжнародного права як інструменту тиску проти США та назвав його діяльність загрозою для американських військових і посадовців.

За словами Рубіо, кампанія передбачає не лише посилення санкцій проти посадовців МКС, а й можливе запровадження візових обмежень, заборон на в’їзд та інших заходів. Крім того, Вашингтон хоче переконувати держави-учасниці Римського статуту (статут МКС) вийти зі складу суду та припинити його фінансування.

Адміністрація Трампа також звертається до країн, які не є членами МКС, із закликом підтримати дипломатичну кампанію проти суду. За словами Марко Рубіо, особливу увагу США приділятимуть державам, які отримують американську допомогу або користуються гарантіями безпеки Вашингтона.

Протистояння між США та судом триває ще з першої каденції Дональда Трампа. Тоді американська влада різко критикувала наміри МКС розслідувати можливі воєнні злочини американських військових в Афганістані. Після повернення Трампа до Білого дому адміністрація вже запровадила санкції проти представників МКС через розслідування, пов’язані зі США та Ізраїлем.

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