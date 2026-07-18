Кремль готовит новую масштабную волну мобилизации, в ходе которой планирует призвать до 500 тыс. человек уже осенью.

Об этом сообщил руководитель Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Новая мобилизация в РФ

По словам Андрея Коваленко, часть мобилизованных российское командование планирует отправлять на фронт уже в течение первых двух недель после призыва. Их намерены использовать для “затыкания дыр” на восточном направлении.

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В то же время остальную часть новобранцев, по словам Коваленко, будут готовить не менее месяца. Их могут задействовать для открытия нового направления боевых действий.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что в случае реализации такого сценария Украину ждет сложная осень и зима.

– У нас будет очень насыщенная осень и зима, и нужно будет выстоять в очень непростых пехотных боях, в которых сойдутся люди, дроны, КАБы и другие инструменты убийства, – отметил он.

По словам Коваленко, глава администрации президента РФ Сергей Кириенко и начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов убедили Владимира Путина, что такой план позволит России добиться успеха в войне против Украины.

Впрочем, Коваленко выразил уверенность, что эти расчеты ошибочны.

– Я точно знаю, что они ошибаются, – подытожил он.

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