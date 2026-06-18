Украина имеет подготовленный сценарий действий в случае объявления новой массовой мобилизации в России в 2026 году.

Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу PRESSING.

Мобилизация в России 2026: как будет действовать Украина

По словам Федорова, у Украины есть разные прогнозы сценариев на 2026 год.

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– Они зависят от многих критериев. Будет ли у них мобилизация, или не будет, – заявил министр обороны Украины.

Он уверяет, что все будет хорошо в случае объявления мобилизации в России. Как утверждает Федоров, у Украины есть сценарий, что делать с этим.

Министр отметил, Силы обороны Украины скорее выполнят план по ликвидации 50 тыс. российских окупантов в месяц при таком сценарии.

Мобилизация в России не прекращалась

В апреле заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина заявил, что мобилизация в России продолжается скрыто с начала полномасштабного вторжения.

Пока нет открытой информации о темпах мобилизации в России. По словам Палисы, в российскую армию продолжают привлекать резервистов и узкопрофильных специалистов.

По его мнению, открытому призыву необходима отдельная идея, которая сможет объединить российское общество. Как утверждает Палиса, мобилизация в России практически не прекращалась.

Но сейчас неизвестно наверняка, сколько мужчин мобилизовали в России в 2026 году, поскольку Москва скрывает эти сведения.

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