Мобилизация в России в 2026 году: Федоров рассказал, что у Украины есть готовый сценарий действий
- Министр обороны Михаил Федоров заявил, что у Украины есть четкий сценарий действий на случай, если Россия объявит новую волну массовой мобилизации в 2026 году.
- По его словам, Силы обороны готовы к любым прогнозам и в таком случае лишь быстрее выполнят план ликвидации оккупантов.
Украина имеет подготовленный сценарий действий в случае объявления новой массовой мобилизации в России в 2026 году.
Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу PRESSING.
Мобилизация в России 2026: как будет действовать Украина
По словам Федорова, у Украины есть разные прогнозы сценариев на 2026 год.
– Они зависят от многих критериев. Будет ли у них мобилизация, или не будет, – заявил министр обороны Украины.
Он уверяет, что все будет хорошо в случае объявления мобилизации в России. Как утверждает Федоров, у Украины есть сценарий, что делать с этим.
Министр отметил, Силы обороны Украины скорее выполнят план по ликвидации 50 тыс. российских окупантов в месяц при таком сценарии.
Мобилизация в России не прекращалась
В апреле заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью РБК-Украина заявил, что мобилизация в России продолжается скрыто с начала полномасштабного вторжения.
Пока нет открытой информации о темпах мобилизации в России. По словам Палисы, в российскую армию продолжают привлекать резервистов и узкопрофильных специалистов.
По его мнению, открытому призыву необходима отдельная идея, которая сможет объединить российское общество. Как утверждает Палиса, мобилизация в России практически не прекращалась.
Но сейчас неизвестно наверняка, сколько мужчин мобилизовали в России в 2026 году, поскольку Москва скрывает эти сведения.