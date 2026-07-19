Компания Trump Media & Technology Group обсуждала с трейдерами и инвесторами продажу ускоренного доступа к публикациям президента США Дональда Трампа в Truth Social.

По данным Financial Times, стоимость такого сервиса могла составить около $100 тыс. в месяц

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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По информации издания, Trump Media & Technology Group вела переговоры с потенциальными клиентами по поводу сервиса TruthAPI.

Он должен был обеспечить трейдерам, инвесторам и хедж-фондам сверхбыстрый доступ к публикациям Дональда Трампа в Truth Social.

По словам собеседников Financial Times, для участников финансовых рынков даже несколько миллисекунд могут иметь решающее значение, ведь заявления президента США нередко вызывают резкие колебания стоимости акций, валют и других активов.

По данным источников, стоимость пользования сервисом оценивалась примерно в $100 тыс. в месяц.

После появления информации о TruthAPI эта идея вызвала негативную реакцию на Уолл-стрит. Участники рынка выразили обеспокоенность тем, что компания президента США может продавать привилегированный доступ к информации, способной влиять на финансовые рынки.

— Люди будут платить, потому что им придется. Если ты отстаешь с этой новостью, тебя раздавят, — заявил Financial Times руководитель одного из хедж-фондов.

Компания Trump Media & Technology Group пока не ответила на запрос журналистов о комментарии.

Отметим, что Trump Media & Technology Group была основана в 2021 году и принадлежит семье Дональда Трампа.

Главным активом компании является социальная сеть Truth Social, которую Трамп активно использует для публикации своих заявлений после возвращения в Белый дом.

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