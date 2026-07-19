Компанія Trump Media & Technology Group обговорювала з трейдерами та інвесторами продаж швидшого доступу до публікацій президента США Дональда Трампа в Truth Social.

За даними Financial Times, вартість такого сервісу могла становити близько $100 тис. на місяць

Про це повідомляє ЗМІ із посиланням на джерела, обізнані з переговорами.

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За інформацією видання, Trump Media & Technology Group вела переговори з потенційними клієнтами щодо сервісу TruthAPI.

Він мав забезпечити трейдерам, інвесторам та хедж-фондам надшвидкий доступ до публікацій Дональда Трампа в Truth Social.

За словами співрозмовників Financial Times, для учасників фінансових ринків навіть кілька мілісекунд можуть мати вирішальне значення, адже заяви президента США нерідко спричиняють різкі коливання вартості акцій, валют та інших активів.

За даними джерел, користування сервісом оцінювали приблизно у $100 тис. на місяць.

Після появи інформації про TruthAPI ця ідея викликала негативну реакцію на Волл-стріт. Учасники ринку висловили занепокоєння тим, що компанія президента США може продавати привілейований доступ до інформації, здатної впливати на фінансові ринки.

— Люди платитимуть, бо їм доведеться. Якщо ти відстаєш із цією новиною, тебе розчавлять, — заявив Financial Times керівник одного з хедж-фондів.

Компанія Trump Media & Technology Group наразі не відповіла на запит журналістів щодо коментаря.

Зауважимо, що Trump Media & Technology Group була заснована у 2021 році та належить родині Дональда Трампа.

Головним активом компанії є соціальна мережа Truth Social, яку Трамп активно використовує для публікації своїх заяв після повернення до Білого дому.

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