Экономический спад в России почти неизбежен и может начаться до середины 2026 года, несмотря на попытки властей смягчить монетарную политику.

Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины со ссылкой на внутренние прогнозы российских аналитических структур.

Когда начнется рецессия в России

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, работающего в орбите российского правительства, пришли к выводу, что при сохранении нынешних тенденций экономический спад в РФ почти гарантированно начнется до июля 2026 года.

В разведке отмечают, что избежать этого сценария практически невозможно.

Если в начале 2025 года ключевым риском была рекордно высокая учетная ставка Центробанка РФ, то сейчас даже ее постепенное снижение не меняет общей ситуации.

Фиксируются системные проблемы:

падение делового доверия;

замедление экономической активности;

ослабление внутреннего спроса.

Российские аналитики пришли к общему выводу — в условиях жесткой монетарной политики экономика РФ обречена на спад.

Индикатор выхода из рецессии в октябре резко снизился — с 0,345 до 0,1, что значительно ниже критического порога 0,35 и свидетельствует о риске рецессии продолжительностью более года.

Среди ключевых факторов:

накопленный эффект укрепления рубля, который бьет по торговому балансу;

ожидаемое замедление мировой экономики.

В СЗР отмечают, что даже гипотетическое прекращение войны против Украины не станет выходом из кризиса.

Наоборот, сокращение военных заказов, уменьшение доходов населения и падение промышленного производства могут еще больше углубить экономический спад.

В 2026 году дополнительное фискальное давление заставит правительство РФ перераспределять ресурсы в пользу «приоритетных» отраслей, что только законсервирует дисбалансы и окончательно подорвет остатки экономического роста.