Президент США Дональд Трамп на этой неделе планирует объявить о введении новых пошлин в отношении десятков стран.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Трамп объявит новые пошлины: что известно

По информации собеседников издания, американские чиновники подготовили несколько вариантов, которые позволят Дональду Трампу ввести новые ограничения.

Сейчас смотрят

Подготовка связана с завершением в конце этой недели срока действия введённых президентом США 10-процентных глобальных пошлин.

Торговый представитель США Джеймисон Грир подтвердил информацию СМИ о том, что администрация Трампа готовит новые тарифы.

Как передает CNBC, во вторник Грир заявил, что администрация президента США в ближайшее время объявит о новых тарифах.

— Мы ожидаем некоторых шагов в ближайшее время… Сейчас я не могу назвать более точные временные рамки. Я обязан проинформировать Конгресс и другие стороны, прежде чем раскрывать такие детали. Но мы ожидаем действий в ближайшее время, — отметил торговый представитель США.

По предварительным данным, администрация Трампа намерена объявить о новых пошлинах сразу после завершения срока действия ранее введенных тарифов, который истекает в пятницу, 24 июля.

Новый пакет тарифов готовят после того, как в начале этого года Верховный суд отменил часть пошлин, введенных после объявленного Трампом в апреле 2025 года “дня освобождения”.

После решения Верховного суда в феврале Вашингтон временно перешел к режиму 10-процентных пошлин, срок действия которых завершается в пятницу.

Расследования по использованию принудительного труда

Новые тарифы планируют ввести по результатам расследования относительно использования принудительного труда.

Такой механизм позволит администрации Трампа обойти применение чрезвычайных полномочий, возможность использования которых была ограничена решением суда.

По данным FT, пошлины, о которых могут объявить на этой неделе, составят от 10% до 12,5% для товаров из 60 стран в рамках расследования относительно использования принудительного труда.

Впервые американские торговые чиновники предложили эту инициативу в июне.

В марте США начали расследование в соответствии с разделом 301 Закона о торговле.

После этого было открыто дело относительно избыточных производственных мощностей и проведены публичные слушания по поводу предложенных мер.

Второе расследование охватывает Европейский Союз, Китай, Сингапур, Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Мексику, Японию и Индию.

По словам источников, за кулисами высокопоставленные чиновники рекомендуют президенту поддерживать стабильность в отношениях с торговыми партнерами и придерживаться договоренностей, заключенных Вашингтоном с ними относительно снижения таможенных тарифов в 2025 году.

Американская администрация уже смягчила часть первоначальных максималистских тарифных планов Трампа, введя существенные исключения для ряда ключевых потребительских товаров, в частности говядины и кофе, а также ослабив некоторые пошлины на продукцию из стали и алюминия.

После двух недавних торговых расследований относительно критически важных минералов и авиационных комплектующих чиновники рекомендовали администрации США сделать акцент на переговорах с торговыми партнерами вместо нового повышения тарифов.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал три указа о введении дополнительных 50-процентных пошлин на отдельные категории товаров, импортируемых из Канады.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.