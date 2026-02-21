Президент США Дональд Трамп заявил, что он введет глобальные пошлины на уровне 15%. Он продолжает критиковать решение Верховного суда, который отменил его предыдущие тарифы на импорт.

Об этом пишет ВВС.

Трамп повысил мировые тарифы до 15%

В пятницу, 20 февраля, Дональд Трамп сообщил, что заменит тарифы, отмененные Верховным судом, 10-процентным налогом на все товары, поступающие в США.

Сегодня он объявил на платформе Truth Social, что этот показатель будет увеличен до максимально разрешенного законом США о торговле, который ранее не применялся.

— Позвольте этому заявлению служить подтверждением того, что я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышу 10% мировой тариф на страны, многие из которых десятилетиями грабили США без какого-либо возмездия (пока не появился я!), до полностью разрешенного и юридически проверенного уровня 15%, — написал Трамп.

Новые пошлины вступят в силу во вторник, 24 февраля, и могут действовать по этому закону около пяти месяцев, после чего администрация должна будет получить одобрение Конгресса.

Новая ставка налога 15% вызывает вопросы для стран, таких как Великобритания и Австралия, которые уже договорились с США о тарифе в 10%.

Трамп заявил, что его администрация приняла решение повысить налог после пересмотра «непонятного, плохо составленного и чрезвычайно антиамериканского решения по тарифам, вынесенного вчера».

Верховный суд постановил, что президент превысил свои полномочия, когда в прошлом году ввел глобальные тарифы, используя закон 1977 года, известный как Международный закон о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).

Сразу после объявления решения Трамп заявил, что он “стыдится некоторых членов суда” и назвал судей, которые отклонили его торговую политику, “дураками”.

Что известно о тарифах Трампа

Тарифы Трампа являются ключевым элементом его экономической политики. По его словам, она будет стимулировать бизнес инвестировать и производить товары в США вместо зарубежного производства.

Теперь американские компании должны будут платить 15% тариф на большинство товаров, импортируемых в США, в соответствии с разделом 122 Закона о торговле 1974 года.

Некоторые продукты, такие как критические минералы, металлы и фармацевтические товары, будут освобождены от налога.

Отдельные тарифы на сталь, алюминий, лесоматериалы и автомобили, введенные по другим законам США, остаются в силе и не подпадают под решение Верховного суда.

По данным правительства, США уже собрали не менее $130 млрд тарифов по закону IEEPA.

Компании и торговые группы заявили, что будут добиваться возврата этих средств от правительства.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ о введении 10% пошлины на иностранные товары после того, как Верховный суд США отменил значительную часть его предыдущих пошлин.

