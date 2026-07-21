У ніч проти 21 липня в російському Липецьку пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа в районі промислової зони.

За даними OSINT-аналітиків проєкту Astra, займання зафіксували на території між Липецькою ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом (НЛМК).

Нічна атака на Липецьк 21 липня

Ввечері в Липецькій області оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. Згодом місцеві жителі повідомляли про серію вибухів.

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На оприлюднених у соцмережах фото та відео видно потужне загоряння та стовп чорного диму, однак який саме об’єкт став ціллю атаки, наразі достеменно невідомо.

За оцінкою Astra, осередок пожежі розташований між територією ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Офіційного підтвердження про ураження будь-якого з цих підприємств поки немає.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що на вулиці Передільській сталося загоряння на відкритому майданчику одного з виробничих об’єктів. За його словами, площа пожежі сягнула близько 2,5 тис. кв. м. Інформація про причини займання та можливих постраждалих уточнюється.

Новолипецький металургійний комбінат

Новолипецький металургійний комбінат є найбільшим виробником сталі в Росії та забезпечує близько 20% загального обсягу виплавки металу в країні.

Російська сторона стверджує, що підприємство випускає виключно цивільну продукцію. Водночас українські спецслужби неодноразово заявляли про зв’язки НЛМК з підприємствами російського військово-промислового комплексу, через що розглядають комбінат як законну військову ціль.

Липецька ТЕЦ-2

Липецька ТЕЦ-2 є одним із найбільших енергетичних об’єктів Центрального Чорнозем’я та забезпечує теплом Липецьк і низку промислових підприємств міста. Інформації про пошкодження станції наразі немає.

Липецьк на карті

Місто Липецьк розташоване на березі річки Воронеж на відстані 508 км на південь від Москви.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Astra

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