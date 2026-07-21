У Липецьку після атаки спалахнула пожежа біля меткомбінату та ТЕЦ-2
- Уночі 21 липня в Липецьку пролунали вибухи та спалахнула пожежа.
- ASTRA локалізувала осередок займання між ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом.
- Російська влада заявила про пожежу площею близько 2,5 тис. кв. м на виробничому об'єкті.
У ніч проти 21 липня в російському Липецьку пролунали вибухи, після чого виникла масштабна пожежа в районі промислової зони.
За даними OSINT-аналітиків проєкту Astra, займання зафіксували на території між Липецькою ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом (НЛМК).
Нічна атака на Липецьк 21 липня
Ввечері в Липецькій області оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу. Згодом місцеві жителі повідомляли про серію вибухів.
На оприлюднених у соцмережах фото та відео видно потужне загоряння та стовп чорного диму, однак який саме об’єкт став ціллю атаки, наразі достеменно невідомо.
За оцінкою Astra, осередок пожежі розташований між територією ТЕЦ-2 та Новолипецьким металургійним комбінатом. Офіційного підтвердження про ураження будь-якого з цих підприємств поки немає.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив, що на вулиці Передільській сталося загоряння на відкритому майданчику одного з виробничих об’єктів. За його словами, площа пожежі сягнула близько 2,5 тис. кв. м. Інформація про причини займання та можливих постраждалих уточнюється.
Новолипецький металургійний комбінат
Новолипецький металургійний комбінат є найбільшим виробником сталі в Росії та забезпечує близько 20% загального обсягу виплавки металу в країні.
Російська сторона стверджує, що підприємство випускає виключно цивільну продукцію. Водночас українські спецслужби неодноразово заявляли про зв’язки НЛМК з підприємствами російського військово-промислового комплексу, через що розглядають комбінат як законну військову ціль.
Липецька ТЕЦ-2
Липецька ТЕЦ-2 є одним із найбільших енергетичних об’єктів Центрального Чорнозем’я та забезпечує теплом Липецьк і низку промислових підприємств міста. Інформації про пошкодження станції наразі немає.
Липецьк на карті
Місто Липецьк розташоване на березі річки Воронеж на відстані 508 км на південь від Москви.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 609-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Astra