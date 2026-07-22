Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым обсудит войну в Украине, возможность ее завершения и перспективы возобновления диалога между Вашингтоном и Москвой. Переговоры состоятся 23 июля в Маниле на полях саммита АСЕАН.

Об этом Рубио сообщил журналистам, подчеркнув, что война стала главным препятствием для любого более широкого сотрудничества между США и Россией.

Встреча Рубио и Лаврова: что известно

– Мы будем об этом (войне в Украине, – Ред.) говорить. Вы знаете, очевидно, что война в Украине, на мой взгляд, во многом помешала России и Соединенным Штатам найти точки соприкосновения по другим вопросам. Это не означает, что мы не будем искать другие сферы потенциального сотрудничества, но, с другой стороны, мы хотели бы, чтобы эта война закончилась, – заявил Рубио.

Он добавил, что даже для России “было бы хорошо, если бы эта война закончилась”.

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Госсекретарь отметил, что США остаются открытыми и готовыми играть конструктивную роль в прекращении войны, если такая возможность появится.

По его мнению, такой вариант развития событий вполне возможен, и США готовы взять на себя роль посредника, а также “являются единственной страной, способной это сделать”.

– Знаете, мы готовы к этому – к тому, чтобы взять на себя эту роль. Ведь мы считаем, что сейчас – и, думаю, россияне с этим согласятся – мы, вероятно, являемся единственной страной в мире, которая может сыграть эту роль в попытках положить этому конец, – подчеркнул он.

В то же время Рубио признал, что в течение последних месяцев непубличные переговоры или попытки наладить контакт “несколько пошли на спад”.

Госсекретарь выразил надежду, что сейчас сложились новые условия, которые могут позволить возобновить диалог.

– Это один из вопросов, которые мы рассмотрим завтра во время нашей (с Лавровым, – Ред.) беседы, – анонсировал он.

Марко Рубио подытожил, что есть сферы, в которых США и Россия могут сотрудничать, ведь они – “две крупнейшие страны на планете, обладающие ядерным оружием, поэтому не вести диалог было бы неосмотрительно и безответственно”.

Он подчеркнул, что Вашингтон и Москва “должны поддерживать диалог, даже несмотря на то, что у них есть области разногласий”.

– А в случае с Украиной, возможно, представится возможность, если мы сможем сыграть конструктивную роль, чтобы положить этому конец, – резюмировал Рубио.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время встречи с Зеленским на саммите G7 заявил, что был впечатлен последними военными успехами Украины.

Украинские чиновники считают, что это может свидетельствовать о более благосклонном отношении Трампа к дальнейшей поддержке Киева.

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