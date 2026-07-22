Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим обговорить війну в Україні, можливість її завершення та перспективи відновлення діалогу між Вашингтоном і Москвою. Переговори відбудуться 23 липня в Манілі на полях саміту АСЕАН.

Про це Рубіо повідомив журналістам, наголосивши, що війна стала головною перешкодою для будь-якої ширшої співпраці між США та Росією.

Зустріч Рубіо і Лаврова: що відомо

– Ми будемо про це (війну в Україні, – Ред.) говорити. Ви знаєте, очевидно, що війна в Україні, на мою думку, багато в чому завадила Росії та Сполученим Штатам знайти точки дотику з інших питань. Це не означає, що ми не будемо шукати інших сфер потенційної співпраці, але, з іншого боку, ми хотіли б, щоб ця війна закінчилася, – заявив Рубіо.

Він додав, що навіть для Росії “було б добре, якби ця війна закінчилася”.

Зараз дивляться

Держсекретар США зауважив, що США залишаються відкритими та готовими відігравати конструктивну роль у припиненні війни, якщо така можливість з’явиться.

На його думку, такий варіант розвитку подій цілком можливий, і США готові взяти на себе роль посередника, а також “є єдиною країною, яка здатна це зробити”.

– Знаєте, ми готові до цього – до того, щоб взяти на себе цю роль. Адже ми вважаємо, що зараз – і, думаю, росіяни з цим погодяться – ми, ймовірно, є єдиною країною у світі, яка може відіграти цю роль у спробах покласти цьому край, – наголосив він.

Водночас Рубіо визнав, що протягом останніх місяців непублічні переговори чи спроби налагодити контакт “дещо згасли”.

Держсекретар висловив сподівання, що наразі склалися нові умови, які можуть дозволити відновити діалог.

– Це одне з питань, які ми розглянемо завтра під час нашої (з Лавровим, – Ред.) розмови, – анонсував він.

Марко Рубіо підсумував, що є сфери, в яких США та Росія можуть співпрацювати, адже вони – “дві найбільші країни на планеті, що володіють ядерною зброєю, тож не вести діалог було б необачно й безвідповідально”.

Він наголосив, що Вашингтон та Москва “мусять підтримувати діалог, навіть попри те, що вони мають сфери розбіжностей”.

– А у випадку з Україною, можливо, з’явиться нагода, якщо ми зможемо відіграти конструктивну роль, щоб покласти цьому край, – резюмував Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі із Зеленським на саміті G7 заявив, що був вражений останніми військовими успіхами України.

Українські посадовці вважають, що це може свідчити про більш прихильне ставлення Трампа до подальшої підтримки Києва.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.