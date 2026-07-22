В НАТО заявили, что назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженных сил Украины не повлияет на сотрудничество между военными, поддержка Украины со стороны НАТО остается неизменной.

Об этом Суспільному сообщил советник председателя Военного комитета НАТО по вопросам связей с общественностью и стратегических коммуникаций Джованни Галофоро.

В НАТО прокомментировали назначение нового главкома ВСУ

— Конечно, никаких изменений в сотрудничестве между военными не предусматривается, поскольку ротации на должностях происходят постоянно, а стратегия поддержки со стороны Альянса является четкой и непоколебимой. Нет, лично я никогда ранее не встречался с генералом Драпатым, — сообщил Галофоро.

Он добавил, что ожидает встречи с Михаилом Драпатым.

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Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность Михаила Драпатого.

Соответствующие указы глава государства подписал 22 июля.

Драпатый сообщил, что президент поставил перед новым военным руководством ряд задач.

Среди них — продолжение и усиление наступательных действий во всех доменах, планирование новых операций в тылу российских войск, развитие армии, внедрение технологий и наращивание возможностей ВСУ.

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