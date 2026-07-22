Украина сотрудничает с Азербайджаном по вопросу соблюдения санкций против РФ — посол
- Санкции ЕС против азербайджанских компаний, причастных к экспорту российской нефти, отменили.
- Юрий Гусев заявил, что санкции были отменены соответствующими судебными решениями.
- Украина сотрудничает с Азербайджаном по вопросу соблюдения санкционных ограничений.
Санкции Европейского Союза против азербайджанских компаний, которые были причастны к экспорту российской нефти в обход ограничений, в настоящее время отменены.
Украина сотрудничает с Азербайджаном по вопросам соблюдения санкционного режима азербайджанскими компаниями.
Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, пишет Интерфакс-Украина.
Соблюдение санкционного режима компаниями Азербайджана
Дипломата попросили прокомментировать внесение в санкционные списки ЕС нескольких азербайджанских компаний, которые занимались экспортом российской нефти в обход санкций, а также меры азербайджанских властей по противодействию такой деятельности.
— Насколько нам в посольстве известно, эти санкции были отменены соответствующими судебными решениями, — сказал Гусев.
Он отметил, что Украина внимательно следит за этими процессами и взаимодействует с азербайджанской стороной, чтобы азербайджанские компании соблюдали все санкционные ограничения.
— Эти вопросы мы постоянно обсуждаем с нашими азербайджанскими партнерами и очень благодарны им за понимание и сотрудничество, — подчеркнул дипломат.
Напомним, советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк говорил, что в рамках борьбы с теневым флотом РФ в санкционные списки ЕС были внесены десятки компаний из разных стран.
Речь, в частности, идет о компаниях из РФ, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Гонконга и Либерии, которые обеспечивали экспорт российской нефти в обход санкций.
ЗАО Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) сообщило, что 23 апреля Европейский союз исключил из санкционного списка пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан.
По информации из открытых источников, в 2025 году эти танкеры попали под санкции Европейского союза, Соединеннного Королевства и Канады из-за обвинений, связанных с перевозкой российской нефти.