Санкции Европейского Союза против азербайджанских компаний, которые были причастны к экспорту российской нефти в обход ограничений, в настоящее время отменены.

Украина сотрудничает с Азербайджаном по вопросам соблюдения санкционного режима азербайджанскими компаниями.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, пишет Интерфакс-Украина.

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Соблюдение санкционного режима компаниями Азербайджана

Дипломата попросили прокомментировать внесение в санкционные списки ЕС нескольких азербайджанских компаний, которые занимались экспортом российской нефти в обход санкций, а также меры азербайджанских властей по противодействию такой деятельности.

— Насколько нам в посольстве известно, эти санкции были отменены соответствующими судебными решениями, — сказал Гусев.

Он отметил, что Украина внимательно следит за этими процессами и взаимодействует с азербайджанской стороной, чтобы азербайджанские компании соблюдали все санкционные ограничения.

— Эти вопросы мы постоянно обсуждаем с нашими азербайджанскими партнерами и очень благодарны им за понимание и сотрудничество, — подчеркнул дипломат.

Напомним, советник — уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк говорил, что в рамках борьбы с теневым флотом РФ в санкционные списки ЕС были внесены десятки компаний из разных стран.

Речь, в частности, идет о компаниях из РФ, ОАЭ, Турции, Азербайджана, Гонконга и Либерии, которые обеспечивали экспорт российской нефти в обход санкций.

ЗАО Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO) сообщило, что 23 апреля Европейский союз исключил из санкционного списка пять танкеров, владельцем которых является Азербайджан.

По информации из открытых источников, в 2025 году эти танкеры попали под санкции Европейского союза, Соединеннного Королевства и Канады из-за обвинений, связанных с перевозкой российской нефти.

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