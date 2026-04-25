В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан было подписано 6 двусторонних документов.

Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции сообщил об итогах встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

– Мы сегодня подписали 6 документов. Деталями наши команды обязательно позже поделятся. Это разные направления, – отметил президент.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что сегодня направлением номер один является безопасность и оборонно-промышленный комплекс.

– Украина продемонстрировала устойчивость в течение этой войны и сегодня делится своим опытом, – добавил он.

Кроме того, Зеленский напомнил, что 25 апреля провел встречу с украинскими экспертами, которые помогают защищать небо в Азербайджане.

– Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, копродакшин. Это очень важные направления, которые точно повысят и безопасность наших стран, наших народов, и товарооборот, который мы действительно очень хотим увеличить, – сообщил президент Украины.

Зеленский заявил об “очень серьезном шаге” в виде подписания документов о совместном развитии оборонно-промышленного комплекса стран.

Со своей стороны лидер Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что между Украиной и Азербайджаном сейчас ведется “достаточно серьезное сотрудничество” и оно во время визита Зеленского “было еще раз подтверждено”.

– В том, что касается военно-технического сотрудничества, мы также обсуждали этот вопрос. Это также довольно широкие перспективы, как в Украине, так и в Азербайджане. Мы видим развитие военных индустрий, ОПК и мы можем посмотреть на совместное производство. Но и вообще в производстве у нас есть отличные возможности. И сегодня у нас тоже были широкие переговоры об этом, – рассказал он.

К тому же, Зеленский сообщил о договоренностях в сфере образования, в частности, обучения азербайджанских студентов в Украине.

Также Зеленский поблагодарил Азербайджан за энергетическую поддержку в течение тяжелой зимы. По его словам, речь идет о продолжении этих инициатив. Президент Азербайджана добавил, что есть определенные достижения в этом направлении.

– Сокар на протяжении многих лет успешно работает в Украине. И сейчас есть очень хорошие перспективы. У нас есть общие проекты, у нас есть общие инициативы, инвестиции. Все эти вопросы широко проговорены сегодня, – рассказал Алиев.

По словам лидера Азербайджана, президенты обсудили необходимость развития товарооборота между странами.

– Он сейчас составляет более $500 млн, и, я думаю, будет расти и дальше. Потому что у нас есть все возможности, – сказал он.

Напомним, что в субботу Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан для встречи с его лидером Ильхамом Алиевым.

