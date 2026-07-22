Санкції Євросоюзу проти азербайджанських компаній, які були причетні до експорту російської нафти в обхід обмежень, наразі скасовані.

Україна співпрацює з Азербайджаном у питаннях дотримання санкційного режиму азербайджанськими компаніями.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, пише Інтерфакс-Україна.

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Дотримання санкційного режиму компаніями Азербайджану

Дипломата попросили прокоментувати внесення до санкційних списків ЄС кількох азербайджанських компаній, які займалися експортом російської нафти в обхід санкцій, та заходи азербайджанської влади щодо протидії такій діяльності.

– Наскільки нам у посольстві відомо, ці санкції були скасовані відповідними судовими рішеннями, – сказав Гусєв.

Він зазначив, що Україна уважно стежить за цими процесами та взаємодіє з азербайджанською стороною, щоб азербайджанські компанії дотримувалися всіх санкційних обмежень.

– Ці питання ми постійно обговорюємо з нашими азербайджанськими партнерами і дуже вдячні їм за розуміння та співпрацю, – наголосив дипломат.

Нагадаємо, радник – уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк говорив, що в межах боротьби з тіньовим флотом РФ до санкційних списків ЄС внесли десятки компаній із різних країн.

Йдеться, зокрема, про компанії з РФ, ОАЕ, Туреччини, Азербайджану, Гонконгу та Ліберії, які забезпечували експорт російської нафти в обхід санкцій.

ЗАТ Азербайджанське каспійське морське пароплавство (ASCO) повідомило, що 23 квітня Євросоюз виключив із санкційного списку п’ять танкерів, власником яких є Азербайджан.

За інформацією з відкритих джерел, у 2025 році ці танкери потрапили під санкції Європейського Союзу, Сполученого Королівства та Канади через звинувачення, пов’язані з перевезенням російської нафти.

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