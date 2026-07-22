ЕС согласовал участие Британии в кредите для Украины на €90 млрд
- Украина сможет привлечь британских производителей к оборонным закупкам в рамках масштабной кредитной программы ЕС на €90 млрд.
- Евросоюз согласовал участие Великобритании в финансовой программе для Украины, которая должна усилить оборону и поддержать бюджет в 2026-2027 годах.
- Решение ЕС открывает для Украины новые возможности закупки оружия, ведь часть кредитных средств можно будет направлять британским компаниям.
Страны Европейского Союза согласовали участие Великобритании в кредитной программе в размере €90 млрд, направленной на поддержку Украины в 2026-2027 годах.
ЕС согласовал участие Британии в кредите для Украины на €90 млрд
Как сообщил Совет ЕС, благодаря этому решению Украина сможет использовать кредитные средства для закупки важной оборонной продукции не только у производителей из Евросоюза и стран Европейской экономической зоны, но и у британских компаний.
Из общей суммы программы €60 млрд предусмотрено для развития оборонно-промышленного потенциала Украины и приобретения вооружения. Еще 30 млрд евро направят на прямую экономическую и бюджетную поддержку государства.
Соглашение о финансовом вкладе Великобритании в программу ЕС и Лондон подписали 13 июля.
В Совете ЕС объяснили, что Великобритания отвечает всем условиям, предусмотренным для участия третьих стран. В частности, Лондон согласился внести пропорциональный вклад в покрытие расходов на заем, партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны, а также уже оказывает Украине значительную военную и финансовую помощь.
Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти заявила, что решение демонстрирует совместную готовность ЕС и Великобритании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для прекращения российской агрессии и достижения справедливого и длительного мира.
В ближайшие дни Совет ЕС должен окончательно утвердить участие Великобритании в программе по письменной процедуре. Решение вступит в силу в день публикации в Официальном журнале Евросоюза.