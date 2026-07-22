Страны Европейского Союза согласовали участие Великобритании в кредитной программе в размере €90 млрд, направленной на поддержку Украины в 2026-2027 годах.

ЕС согласовал участие Британии в кредите для Украины на €90 млрд

Как сообщил Совет ЕС, благодаря этому решению Украина сможет использовать кредитные средства для закупки важной оборонной продукции не только у производителей из Евросоюза и стран Европейской экономической зоны, но и у британских компаний.

Из общей суммы программы €60 млрд предусмотрено для развития оборонно-промышленного потенциала Украины и приобретения вооружения. Еще 30 млрд евро направят на прямую экономическую и бюджетную поддержку государства.

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Соглашение о финансовом вкладе Великобритании в программу ЕС и Лондон подписали 13 июля.

В Совете ЕС объяснили, что Великобритания отвечает всем условиям, предусмотренным для участия третьих стран. В частности, Лондон согласился внести пропорциональный вклад в покрытие расходов на заем, партнерство с ЕС в сфере безопасности и обороны, а также уже оказывает Украине значительную военную и финансовую помощь.

Министр иностранных дел и торговли Ирландии Хелен Макэнти заявила, что решение демонстрирует совместную готовность ЕС и Великобритании поддерживать Украину столько, сколько потребуется для прекращения российской агрессии и достижения справедливого и длительного мира.

В ближайшие дни Совет ЕС должен окончательно утвердить участие Великобритании в программе по письменной процедуре. Решение вступит в силу в день публикации в Официальном журнале Евросоюза.

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