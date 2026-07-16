Великобритания подписала первые контракты на создание своей первой за более чем полвека баллистической ракеты.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом проекта.

Британия ускорила разработку баллистической ракеты для Украины

По данным агентства, Министерство обороны Великобритании упростило часть технических требований к новой ракете, чтобы существенно сократить сроки ее разработки.

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Ожидается, что первые испытательные пуски состоятся в течение ближайших 12 месяцев, а поставки в Украину могут начаться в конце 2027 года.

Как отмечает Bloomberg, обычно создание баллистических ракет занимает более десяти лет, однако британская сторона стремится реализовать программу в значительно более сжатые сроки.

Что известно о проекте Nightfall

По информации издания, изначально проект предполагал создание ракеты с дальностью более 600 км и боевой частью массой 300 кг.

После консультаций с производителями технические требования скорректировали:

дальность полета — до 500 км;

боевая часть — 200 кг;

максимальная стоимость одной ракеты — до £800 тыс. без учета боеголовки, пусковой установки и затрат на разработку.

Также ракета должна запускаться с разных типов мобильных пусковых установок, работать в условиях активной радиоэлектронной борьбы и подходить для серийного производства.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что при реализации проекта используют боевой опыт Украины и принципы быстрого прототипирования.

Помимо программы Nightfall, Великобритания также продолжает разрабатывать недорогие дальнобойные крылатые ракеты для Украины в рамках проекта Brakestop.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мощные противоракетные возможности — одно из ключевых условий окончания войны.

По его словам, Украина вместе с европейскими партнерами работает над созданием системы Freyja, которая должна дополнить имеющиеся средства противовоздушной обороны и сформировать общий противоракетный щит для Европы.

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